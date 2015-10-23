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Средний доход москвичей составляет 64 тысячи рублей в месяц, подсчитал Собянин
19 апреля 2018 г. | Время публикации 13:03 | Последние изменения 13:46
Рубрики: Экономика  
 
Средний размер реальных трудовых доходов москвичей составляет около 64 тысяч рублей, и положительная динамика роста зарплат москвичей сохраняется. Это касается в том числе и бюджетной сферы, заявил в интервью "Российской газете" мэр столицы Сергей Собянин.

"По статистике (средняя зарплата) в районе 70 тысяч рублей, но реальные трудовые доходы несколько меньше - 64 тысячи. Тут с подсчетом свои сложности. Статистика считает зарплату москвичей только на основе наиболее значимых предприятий, а огромный пласт людей, которые работают в малом и среднем бизнесе, почему-то отбрасывает", - отметил Собянин. Он также рассказал, что в 2017 году рост зарплат в Москве оказался на 2,85% выше инфляции, а положительная динамика роста зарплат москвичей сохраняется. "Думаю, что в этом году и у пенсионеров пусть небольшой, но рост реальных доходов будет", - сказал Собянин.

Вместе с тем он подчеркнул, что для правительства Москвы важно не просто исследовать среднюю статистическую зарплату, но и влиять на нее. В первую очередь это касается бюджетной сферы. "Например, среднюю зарплату московских врачей к концу прошлого года увеличили до 134 тысяч рублей, подняв ее вдвое по сравнению с трудовыми доходами в столице. И наша задача сейчас - не опустить ее, а индексировать и дальше, чтобы она как минимум догоняла, а лучше - перегоняла инфляцию. У педагогических работников заработная плата вплотную приблизилась к 75 тысячам рублей. Больше стали получать и другие бюджетники", - сказал мэр.

В конце прошлого года в Мосгорстате заявили, что среднемесячная зарплата жителя столицы за год выросла на 8,5 процента и составила 91,8 тысячи рублей. По подсчетам экспертов, больше всех в Москве зарабатывают работники рынка нефтепродуктов (518 тысяч рублей в месяц), а на производстве цемента и гипса можно получать около 245 тысяч. Сотрудники рекламной сферы зарабатывают около 180 тысяч в месяц, разработчики программного обеспечения - около 160 тысяч. Ниже среднего, по информации Мосгорстата, зарплаты в строительных компаниях (77 тысяч в месяц), на деревообрабатывающих предприятиях (около 70 тысяч), в легкой промышленности (60 тысяч), а также в здравоохранении и образовании (в среднем по 68 тысяч). Меньше всего получают работники гостиниц и общепита - в среднем по 46 тысяч в месяц.

Для большинства россиян средняя зарплата в 91 тысячу рублей выглядят фантастически, однако, по словам экспертов, в этой сумме нет ничего сверхъестественного, поскольку именно в столице сосредоточены главные офисы всех крупнейших компаний в стране, здесь живет много топ-менеджеров, госслужащих и чиновников с высоким окладом. При этом Москва и Московская область оказались лидерами по числу соискателей, не уверенных в своей востребованности. Это связано с тем, что работодатели выходят с более скромными предложениями для кандидатов, сокращают бонусы работникам, а конкуренция среди соискателей стала выше.
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Четверг, 19 апреля 2018 г. // Последняя новость 18:38
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