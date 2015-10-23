Средний доход москвичей составляет 64 тысячи рублей в месяц, подсчитал Собянин

14 ноября 2017 г. Среднемесячная зарплата в столице выросла до 91 тысячи рублей, заявили в Мосгорстате

Больше всех в Москве зарабатывают работники рынка нефтепродуктов (518 тысяч рублей в месяц), а меньше всего - работники гостиниц и общепита - в среднем по 46 тысяч в месяц. Стоимость "потребительской корзины" выросла на 2%.