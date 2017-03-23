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Посетителям фестиваля "Московская весна a capella" дадут уроки битбокса и танцев
19 апреля 2018 г. | Время публикации 10:43
Рубрики: Развлечения  
 
C 27 апреля по 9 мая в столице во второй раз пройдет весенний творческий фестиваль "Московская весна а сappella". Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, главным его событием в этом году станет одноименный международный конкурс акапельного пения: на площадках по всему городу пройдут сотни концертов сольных исполнителей и вокальных коллективов со всего мира. Артистый

На Тверской площади откроется детская вокальная школа, где юные посетители не только разовьют свои певческие способности, но и смогут поучаствовать в концертах, выступить на сцене перед своими родителями и другими гостями фестиваля. Здесь же будут вести занятия школа танцев, где обучат номерам под танцевальные композиции из популярных мюзиклов, и музыкальный клуб иностранных языков, преподаватели которого будут знакомить детей с музыкальной культурой разных стран и петь песни на английском, немецком, французском и итальянском языках.

В Камергерском переулке заработает музыкальная кулинарная студия. Повара раскроют секреты приготовления любимых блюд популярных композиторов и музыкантов самых разных стран, включая пасту по рецепту Джузеппе Верди, грибы в нежном соусе, который предпочитал Петр Чайковский, и прованский рататуй по рецепту оперного композитора Жюля Массне.

А на площади Революции появятся две творческие мастерские. Там научат украшать губные гармошки, маракасы, ксилофоны, а также будут учить, как смастерить модные аксессуары, создать красивые букеты и освоить разнообразные техники рисования. В Климентовском переулке преподаватели медиамастерских научат детей создавать миниатюрные музыкальные инструменты из картона, на которых можно будет сыграть.

На Тверском бульваре, около памятника Сергею Есенину, гостям предложат взять урок битбокса. А на площадке около памятника Клименту Тимирязеву, дети смогут изучить азы нотной грамоты и познакомиться с гавайской гитарой укулеле. На Арбате все смогут попробовать себя в качестве диджеев, а на Новопесчаной улице — выучить основные движения танцев в стиле джаз-модерн, современных уличных танцев и классического балета.

Полный список площадок и расписание мероприятий можно найти на официальном сайте фестиваля. Там же будет идти голосование, в рамках которого москвичи могут выбрать лучших исполнителей по трем категориям: "Сольное пение", "Малый коллектив" и "Коллектив среднего размера".

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс "Московская весна а сappella" впервые прошли в столице весной 2017 года. Тогда перед горожанами выступили 168 коллективов из 12 стран мира. В рамках фестиваля в городе можно было увидеть музыкальный пикап: акапельный коллектив "Пятеrо" давал бесплатные концерты прямо с кузова автомобиля.

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