Губернатор Подмосковья в прошлом году заработал в 3,6 раза меньше, чем жена его заместителя Рубрики: Областная инфраструктура

Губернатор Московской области Андрей Воробьев | Губернатор Московской области Андрей Воробьев | © РИА Новости / Виталий Белоусов



Оказалось, что за год доходы главы региона упали почти в два раза - с 97,9 миллиона рублей до 53,1 миллиона. Тем не менее он остается самым обеспеченным подмосковным чиновником из указанных в декларации, но уступает в богатстве женам некоторых подчиненных.



Согласно документу, у губернатора по-прежнему нет недвижимости в собственности - все задекларированные объекты находятся в пользовании. Это земельный участок площадью 10,2 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 976 квадратных метров, гараж-стоянка в 542 "квадрата" и "помещение для отдыха" в 627 квадратных метров. При этом один из троих несовершеннолетних детей Воробьева указан владельцем квартиры площадью 195 квадратных метров, а заработок ребенка за минувший год составил 4,5 миллиона рублей.



Богаче Воробьева оказалась жена вице-губернатора Ильдара Габдрахманова: ее доход составил 70,8 миллиона рублей, в десять раз больше, чем у мужа. Кроме того, Габдрахманова владеет квартирой и машино-местом, еще две квартиры находятся у нее в пользовании. Еще более впечатляющий доход - у жены зампредседателя правительства и руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Александра Костомарова: 192,5 миллиона рублей.



Она также владеет земельным участком площадью 596 квадратных метров, садовым домом и квартирой. Сам Костомаров, согласно декларации, заработал в прошлом году всего 5,8 миллиона рублей. Из членов правительства Подмосковья самый большой доход значится у зампреда Александра Чупракова, спецпредставителя губернатора по вопросам экологии в Волокламском районе - 9,6 миллиона рублей.



У него в собственности земельный участок площадью 2,9 тысячи квадратных метров, треть квартиры площадью 175 "квадратов", садовый дом площадью 219 квадратных метров, хозяйственное строение и доля в нежилом помещении площадью 5,2 тысячи квадратных метров. Правительство Московской области опубликовало на своем сайте сведения о доходах и имуществе губернатора Андрея Воробьева и своего руководящего состава.Оказалось, что за год доходы главы региона упали почти в два раза - с 97,9 миллиона рублей до 53,1 миллиона. Тем не менее он остается самым обеспеченным подмосковным чиновником из указанных в декларации, но уступает в богатстве женам некоторых подчиненных.Согласно документу, у губернатора по-прежнему нет недвижимости в собственности - все задекларированные объекты находятся в пользовании. Это земельный участок площадью 10,2 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 976 квадратных метров, гараж-стоянка в 542 "квадрата" и "помещение для отдыха" в 627 квадратных метров. При этом один из троих несовершеннолетних детей Воробьева указан владельцем квартиры площадью 195 квадратных метров, а заработок ребенка за минувший год составил 4,5 миллиона рублей.Богаче Воробьева оказалась жена вице-губернатора Ильдара Габдрахманова: ее доход составил 70,8 миллиона рублей, в десять раз больше, чем у мужа. Кроме того, Габдрахманова владеет квартирой и машино-местом, еще две квартиры находятся у нее в пользовании. Еще более впечатляющий доход - у жены зампредседателя правительства и руководителя Главного управления территориальной политики Московской области Александра Костомарова: 192,5 миллиона рублей.Она также владеет земельным участком площадью 596 квадратных метров, садовым домом и квартирой. Сам Костомаров, согласно декларации, заработал в прошлом году всего 5,8 миллиона рублей. Из членов правительства Подмосковья самый большой доход значится у зампреда Александра Чупракова, спецпредставителя губернатора по вопросам экологии в Волокламском районе - 9,6 миллиона рублей.У него в собственности земельный участок площадью 2,9 тысячи квадратных метров, треть квартиры площадью 175 "квадратов", садовый дом площадью 219 квадратных метров, хозяйственное строение и доля в нежилом помещении площадью 5,2 тысячи квадратных метров.



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