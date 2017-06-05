

В подмосковных Котельниках внезапно затеяли снос малоэтажек, не спросив жителей Рубрики: Недвижимость

Moscow-Live.ru



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Как и куда будут переселять жителей, не уточняется. В списке попавшего под "реновацию" жилья оказался трехэтажный кирпичный дом, где живет актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли в сериале "Интерны". По его словам, решение о сносе принималось без учета мнения жителей, 70% которых выступают против.



По оценке жителей, износ дома, построенного в 1957 году, составляет 59 процентов. "У нас очень хороший дом, трехметровые потолки, железобетонные перекрытия, идеальные интеллигентные соседи", - рассказал Шаракоис



Актер рассказал о ситуации в Котельниках главе Красносельского муниципального округа Москвы Илье Яшину, видео встречи опубликовано на канале Яшина в YouTube. По словам Шаракоиса, новой застройкой в их микрорайоне займется группа "ПИК", а несогласным со сносом уже "обещают дать по почкам". Власти не согласовали заявку на митинг против сноса домов, но люди все равно намерены провести акцию в формате собрания. Яшин в комментарии к ролику отметил, что у него нет полномочий в регионе, но призвал правозащитников и СМИ обратить внимание на ситуацию.



Жители подмосковных Котельников обеспокоены планами местной администрации снести и расселить их малоэтажные дома ради "развития застроенных территорий". В начале года городской совет депутатов признал предыдущее решение о реконструкции и модернизации сносимого жилого фонда утратившим силу и утвердил новую программу сноса.Согласно адресному перечню на сайте "Котельники-Инфо", под снос пойдет 23 дома в микрорайоне Ковровый и 34 дома в микрорайоне Белая Дача. В сообщении говорится, что все дома относятся к послевоенному этапу постройки и имеют высокий процент износа. Снести их планируется поэтапно с 2018-го по 2030 год.Как и куда будут переселять жителей, не уточняется. В списке попавшего под "реновацию" жилья оказался трехэтажный кирпичный дом, где живет актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли в сериале "Интерны". По его словам, решение о сносе принималось без учета мнения жителей, 70% которых выступают против.По оценке жителей, износ дома, построенного в 1957 году, составляет 59 процентов. "У нас очень хороший дом, трехметровые потолки, железобетонные перекрытия, идеальные интеллигентные соседи", - рассказал Шаракоис The Village . Властям уже направили запрос на предоставление документа, согласно которому здание признали аварийным.Актер рассказал о ситуации в Котельниках главе Красносельского муниципального округа Москвы Илье Яшину, видео встречи опубликовано на канале Яшина в YouTube. По словам Шаракоиса, новой застройкой в их микрорайоне займется группа "ПИК", а несогласным со сносом уже "обещают дать по почкам". Власти не согласовали заявку на митинг против сноса домов, но люди все равно намерены провести акцию в формате собрания. Яшин в комментарии к ролику отметил, что у него нет полномочий в регионе, но призвал правозащитников и СМИ обратить внимание на ситуацию.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 5 июня 2017 г. Власти внесли в список реновации пятиэтажку 1994 года, оформив ее как дом из середины прошлого века

Здание было введено в эксплуатацию в 1994 году, однако по документам пятиэтажка проходит как дом 1958-го или 1961 года постройки. Из-за этого странного несоответствия дому грозит снос, а жильцы даже не могут проголосовать в МФЦ.



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