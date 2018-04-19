В Генпрокуратуру вызывали саперов из-за коробки с магнитными игрушками

Коробка с магнитными игрушками стала причиной переполоха в здании Генпрокуратуры на Петровке, 22. Система досмотра приняла их за взрывчатку, на место пришлось вызывать саперов, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 17 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Вызвавшую подозрение коробку нес 31-летний помощник прокурора Тюменской области. Прибывшие на место взрывотехники со служебной собакой обследовали ее, но не нашли никаких взрывчатых веществ. В коробке оказались четыре шарообразных пластиковых игрушки с магнитами внутри, которые помощник прокурора купил в интернет-магазине.