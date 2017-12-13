Подготовка к выборам мэра началась в столице

В Москве фактически началась предвыборная кампания: по инициативе столичного мэра будут внесены изменения в избирательное законодательство, а коммунисты и либералы готовят свои праймериз для выдвижения конкурентов Сергею Собянину. О выдвижении своих кандидатур заявили оппозиционеры Дмитрий Гудков и Илья Яшин, однако пройти муниципальный фильтр им, скорее всего, не удастся, сообщает РБК
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В среду, 18 апреля, Мосгордума приняла в первом чтении
поправки в избирательный кодекс столицы, внесенные мэром. Поправки позволят Общественной палате Москвы назначать наблюдателей на выборах, а кандидатам в мэры — иметь в своем распоряжении до 500 доверенных лиц вместо нынешних 100. Время голосования предлагается продлить до 22:00. Проект поддержали глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов и глава Центризбиркома Элла Памфилова. В свою очередь, депутаты от КПРФ выступили против законопроекта, заявив, что состав Общественной палаты формируется при участии мэрии, поэтому наблюдатели от ОП во время выборов будут представлять интересы действующего мэра.
Между тем секретарь московского горкома КПРФ Владимир Родин, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и писатель Захар Прилепин объявили о том, что 19 апреля стартуют интернет-праймериз по выбору кандидата в мэры от "лево-патриотических сил". От КПРФ на них уже выдвинуты депутаты Госдумы Вадим Кумин, Валерий Рашкин и Денис Парфенов, муниципальный депутат района Лефортово Павел Тарасов, депутат Мосгордумы Николай Зубрилин, зампред правительства Иркутской области, бывший московский чиновник и депутат Евгений Балашов. "Левый фронт" выдвинул журналиста Максима Шевченко. Проголосовать и предложить своего кандидата смогут все желающие.
Ранее о намерении участвовать в выборах в Москве заявили три представителя либеральной оппозиции: глава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, экс-депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Гудков и глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин. Гудков в феврале заявлял, что рассчитывает на поддержку "Яблока", но затем объявил о создании Партии перемен. Яшин объявил о выдвижении на прошлой неделе, заявив, что хочет "остановить Собянина и "Единую Россию". Он также предложил провести праймериз и выбрать единого кандидата от "демократического движения". Однако в итоге "Яблоко", Гудков и Яшин заявили о планах провести свои праймериз
, но при этом не готовы принимать участия в праймериз конкурентов из-за несогласия с правилами их проведения.
При этом достаточным числом муниципальных депутатов для регистрации кандидата в мэры располагает лишь "Единая Россия". Хотя на прошлых выборах Собянин призвал муниципальных депутатов поддержать выдвижение Алексея Навального, в конце прошлого года секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский заявил, что партия намерена сохранить монополию на муниципальный фильтр, и депутаты не будут голосовать за "либералов-белоленточников"
. Как сообщил заместитель секретаря московского отделения Олег Смолкин, решение о том, кому из оппозиционных кандидатов помогать с подписями, примут позже.
В мэрии Москвы также пока не определились, кто из представителей непарламентской оппозиции получит помощь муниципальных депутатов. Не исключено, что ими могут стать представители партии "Яблоко", в то время как о помощи Гудкову и Яшину речь не идет. Как уверяет источник, близкий к Кремлю, ни Гудков, ни Яшин "на самом деле никого не представляют, поэтому нет смысла помогать им". Исключение будет сделано только в случае решения продемонстрировать "максимальную конкурентность" на выборах, как это было сделано на прошлых выборах мэра, на которые был допущен Алексей Навальный. Что же касается кандидатов от левых сил, то самой яркой фигурой среди них является Валерий Рашкин, но мэрия, по мнению экспертов, не будет ему помогать. Остальные же кандидаты просто не смогут стать соперниками для действующего мэра.