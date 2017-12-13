Подготовка к выборам мэра началась в столице

18 апреля 2018 г. Мосгордума одобрила в первом чтении поправки, продлевающие время голосования на выборах до 22:00

Поправки, предложенные мэром столицы, также закрепляют право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии. А кандидаты в мэры смогут привлекать до 500 доверенных лиц вместо ста.