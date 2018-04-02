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Активисты МГУ назвали подтасовкой обещание властей Москвы отодвинуть футбольную фан-зону
19 апреля 2018 г. | Время публикации 16:04 | Последние изменения 16:42
Рубрики: Общество  
 
Инициативная группа противников фан-зоны ЧМ-2018 на Воробьевых горах обвинила в подтасовке фактов главу департамента туризма Москвы Николая Гуляева, который заявил, что фан-зону отодвинут от главного здания на 300 метров по результатам переговоров со студентами.

По словам активистов, это изначально входило в планы организаторов и лишь имитирует диалог со студентами. А все заверения чиновников в комфортности фан-зоны просто невыполнимы. Об этом сообщается на странице инициативной группы в Facebook.

Гуляев заявил, что полный перенос фан-зоны, на котором настаивают активисты, невозможен в условиях приближающегося турнира. Монтаж фан-зоны начнется 10 мая, но, по словам Гуляева, это никак не скажется на деятельности МГУ. "До экрана будет 300 метров. Соответственно, между главным зданием МГУ и фан-зоной не будет никакого движения болельщиков, территория университета будет перекрыта, доступ к ней будет с двух сторон Университетского проспекта и с улицы Косыгина", - рассказал Гуляев, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, развлекательная программа будет проходить днем, а с 23:00 будет действовать режим тишины. Активисты в ответ на заявление чиновника отмечают, что фан-зону обещали отодвинуть от Главного здания вуза на 300 метров еще в 2017 году: "То есть администрация города и оргкомитет пытаются создать видимость того, что мнение студентов учитывается, что работа по так называемой "минимизации дискомфорта" от фан-зоны ведется, а на деле нам пытаются выдать более ранний план размещения площадки за новый, в котором учтены "опасения" студентов".

Активисты обвиняют Гуляева в подтасовке фактов, и обращают внимание на то, что перекрытия в районе МГУ обернутся пропускным режимом для автовладельцев. Шум от монтажных работ, которые будут вестись во время сессии, не может не помешать студентам, а режим тишины активисты назвали "очередным пустым и невыполнимым обещанием", указав на то, что некоторые матчи будут идти до полуночи, и болельщики "едва ли будут мгновенно и бесшумно растворяться в воздухе".

"Мы призываем вас не верить лживым заявлениям мэрии, об "уменьшении дискомфорта" от фан-зоны. Есть лишь один способ по-настоящему учесть все опасения студентов и сотрудников МГУ - перенести фан-зону с Воробьёвых гор", - заключают активисты. Ранее глава оргкомитета чемпионата мира-2018, вице-премьер Аркадий Дворкович встретился со студентами МГУ, выступающими за перенос фан-зоны, но стороны "ни к какому решению не пришли": организаторы обещали рассмотреть другие варианты площадок, однако неофициально заявили, что ни одна другая площадка в столице не вместит заявленного числа фанатов.

Активисты продолжают настаивать на том, что организаторы фан-зоны не учли мнение местных жителей и студентов при выборе площадки, что было необходимо в соответствии со Стратегией ЧМ-2018. Одновременно с этим организаторы продолжают уничтожать природный заказник под инфраструктурные проекты для развлечения болельщиков и красивую картинку для трансляций. В связи с этим противникам фан-зоны предлагается массово обратиться в природоохранную прокуратуру для проведения законности создания фан-зоны.
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