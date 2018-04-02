Активисты МГУ назвали подтасовкой обещание властей Москвы отодвинуть футбольную фан-зону

17 апреля 2018 г. Противники фан-зоны возле МГУ обратятся в природоохранную прокуратуру

Противники фан-зоны возле здания МГУ предлагают решить проблему, организовав массовую рассылку писем в природоохранную прокуратуру Москвы. По их словам, захват Аллеи ученых под фан-зону свидетельствует о ее незаконности.