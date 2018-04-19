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Движение по нескольким улицам в Москве перекроют из-за проведения ММКФ
19 апреля 2018 г. | Время публикации 08:20
Рубрики: Автотранспорт  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Движение транспорта ограничат 19 апреля по трем улицам Москвы в связи с проведением 40-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

С 16:00 до 23:00 перекроют движение по улице Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара и по Большому Путинковскому переулку от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы. А с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля полностью перекроют движение по Большому Путинковскому переулку от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы.

Напомним, 40-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Обычно фестивальные мероприятия проходят летом, но в этот раз их решили провести весной, чтобы мероприятия смотра не совпали с чемпионатом мира по футболу.

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Четверг, 19 апреля 2018 г. // Последняя новость 11:29
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