

Движение по нескольким улицам в Москве перекроют из-за проведения ММКФ Рубрики: Автотранспорт

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Движение транспорта ограничат 19 апреля по трем улицам Москвы в связи с проведением 40-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения.



С 16:00 до 23:00 перекроют движение по улице Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара и по Большому Путинковскому переулку от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы. А с 23:00 19 апреля до 5:00 20 апреля полностью перекроют движение по Большому Путинковскому переулку от улицы Малая Дмитровка до Тверской улицы.



Напомним, 40-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. Обычно фестивальные мероприятия проходят летом, но в этот раз их решили провести весной, чтобы мероприятия смотра не совпали с чемпионатом мира по футболу.







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