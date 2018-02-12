Новые дома по программе реновации не придется сносить

В Москве подготовлены техтребования к проектированию домов по программе реновации: после доработки они станут основой для создания московского стандарта реновации. Об этом сообщается на сайте
департамента градостроительной политики города Москвы.
Руководитель ведомства Сергей Левкин подчеркнул, что технические требования на проектирование домов по программе реновации позволят проводить модернизацию домовых систем с учетом новейших технологий и без проблем для жителей этих домов. "Построенный сегодня дом через определенное время не должен быть снесен. Реновация в будущем должна проходить за счет изменения технологического содержания", - заявил он.
Основой стандарта реновации должен стать опыт проектирования и строительства домов по разработанным техническим требованиям, а также отзывы граждан, которые будут переселяться в эти дома. Первый заместитель руководителя департамента Олег Рындин пояснил, что дома будут проектироваться в соответствии с концепцией "Умного города".
Так, лифты новых домов будут оборудованы системами видеонаблюдения, тревожными кнопками и двусторонней голосовой связью с диспетчером. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных учета электричества и тепловой энергии в городские информационные системы.
Несмотря на бодрые отчеты столичной мэрии о ходе программы реновации, первые переселенцы настроены отнюдь не радужно. По их словам, многие квартиры в домах под реновацию сделаны небрежно, а в выданных бумагах не прописаны размеры помещений. Дом на 5-й Парковой улице, куда начали переезжать измайловские переселенцы, строился по другой жилищной программе, а затем здание переделали под стандарты реновации, фактически "украв" его у очередников
. Квартир в доме вдвое больше, чем переселенцев, а о принципах, по которым распределялись квартиры, не известно ровным счетом ничего.
Кроме того, участники программы реновации жалуются на дороговизну дополнительных квадратных метров для желающих расширить жилплощадь. Цены, которые переселенцам предлагают сейчас, практически вдвое превышают те, что озвучивались на старте программы, и не сильно отличаются от цен в коммерческих объектах. Жильцы пятиэтажек, для которых докупка комнат была решающим фактором при голосовании за снос, теперь оказались в невыгодном положении
. А для очередников, которым и так приходится ждать квартир десятилетиями, очередь растянулась в полтора раза
, так как построенные для них дома передали под реновацию.