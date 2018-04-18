

В ЦОДД опровергли информацию "Яндекс. Пробок" о максимальной загруженности дорог вечером Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



"Показатель "Яндекса" в 10 баллов не отражает реальной картины с движением в городе. Средняя скорость при этих баллах обычно составляет 21 километр в час. При этом наши специалисты зафиксировали, что скорость движения городского транспорта в самый загруженный период составляла 23 километра в час", — заявили в ЦОДД. По оценкам ведомства, речь могла идти о 9-балльных пробках. При этом в ЦОДД признали, что обильные осадки и дорожные работы повлияли на ситуацию в городе. Кроме того, в районе улицы Новый Арбат



Аналитики "Яндекс.Пробок" согласились с тем, что на загруженность дорог в течение всего дня 18 апреля влиял непрекращающийся дождь. "С утра из-за дождя загруженность дорог Москвы превысила типичный уровень на 1 балл, в середине дня уже на 2 балла, а в вечерний час пик на 3 балла", - отметили в пресс-службе аналитического центра.



Вместе с тем в вечерний час пик пробки все же достигли



Центр организации дорожного движения Москвы посчитал неверными данные сервиса "Яндекс.Пробки", в соответствии с которыми в столице в среду вечером были зафиксированы 10-балльные пробки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОДД."Показатель "Яндекса" в 10 баллов не отражает реальной картины с движением в городе. Средняя скорость при этих баллах обычно составляет 21 километр в час. При этом наши специалисты зафиксировали, что скорость движения городского транспорта в самый загруженный период составляла 23 километра в час", — заявили в ЦОДД. По оценкам ведомства, речь могла идти о 9-балльных пробках. При этом в ЦОДД признали, что обильные осадки и дорожные работы повлияли на ситуацию в городе. Кроме того, в районе улицы Новый Арбат обвалился грунт , парализовав движение на прилегающих улицах.Аналитики "Яндекс.Пробок" согласились с тем, что на загруженность дорог в течение всего дня 18 апреля влиял непрекращающийся дождь. "С утра из-за дождя загруженность дорог Москвы превысила типичный уровень на 1 балл, в середине дня уже на 2 балла, а в вечерний час пик на 3 балла", - отметили в пресс-службе аналитического центра.Вместе с тем в вечерний час пик пробки все же достигли максимальных 10 баллов , но продержались на этой отметке всего 15 минут. В вечерний час пик почти замкнулась пробка на внешней стороне Садового кольца. Крупные пробки также были отмечены на Третьем транспортном кольце на внешней стороне от Автозаводской улицы до Ленинградского проспекта, на внутренней стороне от шоссе Энтузиастов до проспекта Мира.



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Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 19.04.2018 11:53 6 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00