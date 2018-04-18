Движение транспорта в Москве ограничат с 20 апреля по 9 мая в связи с репетициями и парадом Победы Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



В пятницу, 20 апреля, c 22:00 с открытием движения по мере прохождения колонны для транспорта закроют парадную площадку полигона в Алабино, Киевское шоссе, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую и Нижние Мневники. В субботу, 21 апреля, с 03:00 до 07:00 будут перекрыты проезд к железнодорожной станции Пресня, 3-я Магистральная улица, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники по встречной полосе, улица Мневники в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе, улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.



Кроме того, 23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00 будут вводиться перекрытия на Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, Моховой улице от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты планируется закрывать для автомобилистов 26 апреля и 3 мая с 22:40, а также 6 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны.



На улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади и улице Тверской перекрытия будут действовать 26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 до окончания движения колонны. 27 апреля и 4 мая с 01:00 с открытием движения по мере прохождения колонны ограничат движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники. Эти же улицы перекроют 6 и 9 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом.



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут некоторые новейшие образцы техники. "Это боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар". Всего в этом году в параде будет задействовано Движение транспорта в Москве будет ограничено с 20 апреля по 9 мая в связи с репетициями и военным парадом в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные столичного Центра организации дорожного движения.В пятницу, 20 апреля, c 22:00 с открытием движения по мере прохождения колонны для транспорта закроют парадную площадку полигона в Алабино, Киевское шоссе, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, МКАД от Киевского до Рублевского шоссе, Рублевское шоссе, улицы Осеннюю, Крылатскую и Нижние Мневники. В субботу, 21 апреля, с 03:00 до 07:00 будут перекрыты проезд к железнодорожной станции Пресня, 3-я Магистральная улица, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники по встречной полосе, улица Мневники в сторону улицы Народного Ополчения по встречной полосе, улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.Кроме того, 23 апреля с 21:30, 26 апреля и 3 мая с 18:00, 6 мая с 07:00 и 9 мая с 06:00 будут вводиться перекрытия на Тверской улице от Триумфальной площади до Моховой улицы, Моховой улице от Большой Никитской до Тверской улицы, улице Охотный Ряд от Тверской улицы до Большой Дмитровки. Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, улицы Моховую, Воздвиженку и Новый Арбат, а также Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую, Тверскую, Болотную улицы, Болотную площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты планируется закрывать для автомобилистов 26 апреля и 3 мая с 22:40, а также 6 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны.На улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, улицах Красная Пресня, Баррикадной, Садовой-Кудринской, Триумфальной площади и улице Тверской перекрытия будут действовать 26 апреля и 3 мая с 17:00, 6 мая с 06:00 и 9 мая с 05:00 до окончания движения колонны. 27 апреля и 4 мая с 01:00 с открытием движения по мере прохождения колонны ограничат движение на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, улицах Моховой, Воздвиженке, Баррикадной, Красная Пресня, Новый Арбат, на Новинском бульваре, Звенигородском шоссе и улице Нижние Мневники. Эти же улицы перекроют 6 и 9 мая с 10:40 с открытием движения по мере прохождения колонны. Водителей просят заранее планировать свой маршрут и по возможности пользоваться общественным транспортом.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на параде в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут некоторые новейшие образцы техники. "Это боевая машина поддержки танков, одноместный сверхзвуковой опытный самолет Су-57, боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", беспилотные летательные аппараты малой дальности "Корсар". Всего в этом году в параде будет задействовано 73 летательных аппарата , более 120 единиц техники и 12,5 тысячи военнослужащих.



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