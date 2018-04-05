

Глава Серпуховского района Подмосковья пожаловался Путину на угрозы от "самых высокопоставленных чиновников" Рубрики: Общество





По словам Шестуна, угрозы якобы поступали от главы "банковского" управления "К" ФСБ Ивана Ткачева, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и зампредседателя правительства Подмосковья Михаила Кузнецова. Глава Сепуховского района сообщил, что давление идет и на его семью (у Шестуна пятеро детей). Примером тому он назвал иск Комитета лесного хозяйства об изъятии земли под его домом.



После этого Шестуну якобы позвонил Кузнецов и предложил решить проблему с землей, если тот напишет заявление об отставке. В противном случае главе района пригрозили возбуждением заказных уголовных дел и изъятием дома. В подтверждение своих слов чиновник обнародовал аудиозаписи разговоров, на которых некие мужчины предлагают ему решить проблемы взамен на заявление об отставке и утверждают, что информация о конфликте доведена до президента РФ и его администрации.







В четверг в администрации Серпуховского района снова прошли обыски, сообщила



Сам Шестун написал на своей странице в соцсети



Обыски в районной администрации



Между тем в подмосковных блогах Шестуна называют "королем серпуховских свалок". Утверждается, что в 2012 году чиновник через своих заместителей открыл и расширил полигон "Лесная", против которого теперь выступает, а спустя год заключил договор на эксплуатацию полигона "Съяново". Обыски также связывают с возможной причастностью Шестуна к хищению бюджетных средств и передаче земель сельхозназначения сторонним структурам. Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о "вопиющих фактах угроз и шантажа со стороны самых высокопоставленных чиновников". По словам Шестуна, они недовольны тем, что он выступает против ликвидации района и ввоза московского мусора на местный полигон "Лесная", а также собирается участвовать в серпуховских выборах.По словам Шестуна, угрозы якобы поступали от главы "банковского" управления "К" ФСБ Ивана Ткачева, начальника управления президента России по внутренней политике Андрея Ярина и зампредседателя правительства Подмосковья Михаила Кузнецова. Глава Сепуховского района сообщил, что давление идет и на его семью (у Шестуна пятеро детей). Примером тому он назвал иск Комитета лесного хозяйства об изъятии земли под его домом.После этого Шестуну якобы позвонил Кузнецов и предложил решить проблему с землей, если тот напишет заявление об отставке. В противном случае главе района пригрозили возбуждением заказных уголовных дел и изъятием дома. В подтверждение своих слов чиновник обнародовал аудиозаписи разговоров, на которых некие мужчины предлагают ему решить проблемы взамен на заявление об отставке и утверждают, что информация о конфликте доведена до президента РФ и его администрации.В четверг в администрации Серпуховского района снова прошли обыски, сообщила ПАСМИ пресс-секретарь Шестуна Влада Русина. По ее словам, силовики приехали на "микроавтобусе с тонированными стеклами, и еще на 7-10 машинах". Русна рассказала, что правоохранители выламывали двери и вскрывали сейфы в кабинетах сотрудников администрации, в том числе главы района Александра Шестуна, которого не было на рабочем месте.Сам Шестун написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" , что во время следственных действий в его кабинет якобы подбросили два конверта "с подписями и деньгами, в одном - 30 000 рублей, во втором - 150 000 рублей". "Причем положили их в большой советский сейф (ключ находился в администрации). В нем хранилась только секретная печать на случай боевых действий. Я этим сейфом не пользовался", - отметил глава района.Обыски в районной администрации проходили также 5 и 9 апреля, официального комментария правоохранительных органов об их причине не поступало. По неофициальным данным, следственные действия были связаны с земельными махинациями и отмыванием денег через подставной фонд. Шестун рассказывал, что силовиков интересовали постановления по земле за 2008, 2009 и 2011 годы.Между тем в подмосковных блогах Шестуна называют "королем серпуховских свалок". Утверждается, что в 2012 году чиновник через своих заместителей открыл и расширил полигон "Лесная", против которого теперь выступает, а спустя год заключил договор на эксплуатацию полигона "Съяново". Обыски также связывают с возможной причастностью Шестуна к хищению бюджетных средств и передаче земель сельхозназначения сторонним структурам.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 9 апреля 2018 г. ФСБ снова пришла в администрацию Серпуховского района Подмосковья с обысками

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