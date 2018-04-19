Синоптики не исключили возвращения сугробов в Подмосковье в выходные Рубрики: Погода





В большинстве областей западный и северо-западный ветер усилится в выходные до 15-22 метров в секунду. В Московской области ожидается снег, местами может образоваться временный снежный покров толщиной в 5-15 сантиметров, говорится в сообщении. Ухудшение погоды связано с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России.



В пятницу, 20 апреля, осадков в столичном регионе не ожидается. Ночью в Москве плюс 3-5 градусов, по области до нуля. Днем потеплеет до 12-14 градусов. В субботу к столичному региону подойдет активный циклон. Ночью местами пройдет небольшой дождь, ветер местами усилится до 15 метров в секунду, минимальная температура 6-8 градусов в Москве и 4-9 по области.



Днем пройдут умеренные дожди на фоне северо-западного ветра 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17-22 метров в секунду. В теплой части циклона температура повысится до 15-17 градусов в Москве и до плюс 18 в Подмосковье.



В воскресенье, 22 апреля, ночью сохранятся порывы северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Минимальная температура составит 3-5 градусов в Москве и 0-5 по области. Днем в столице не выше 6-8, в Подмосковье 5-10 тепла. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.



В начале новой недели погода постепенно начнет улучшаться: на фоне роста атмосферного давления ветер ослабеет, пройдут небольшие кратковременные осадки, днем понемногу станет теплее. Однако ночью ожидаются заморозки: в ночь на понедельник температура упадет до минус 4 - плюс 1, а во вторник ночью будет минус 2 - плюс 3 градуса. Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение о сильном ветре, дожде и снеге в Центральном федеральном округе 21-23 апреля.В большинстве областей западный и северо-западный ветер усилится в выходные до 15-22 метров в секунду. В Московской области ожидается снег, местами может образоваться временный снежный покров толщиной в 5-15 сантиметров, говорится в сообщении. Ухудшение погоды связано с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России.В пятницу, 20 апреля, осадков в столичном регионе не ожидается. Ночью в Москве плюс 3-5 градусов, по области до нуля. Днем потеплеет до 12-14 градусов. В субботу к столичному региону подойдет активный циклон. Ночью местами пройдет небольшой дождь, ветер местами усилится до 15 метров в секунду, минимальная температура 6-8 градусов в Москве и 4-9 по области.Днем пройдут умеренные дожди на фоне северо-западного ветра 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17-22 метров в секунду. В теплой части циклона температура повысится до 15-17 градусов в Москве и до плюс 18 в Подмосковье.В воскресенье, 22 апреля, ночью сохранятся порывы северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Минимальная температура составит 3-5 градусов в Москве и 0-5 по области. Днем в столице не выше 6-8, в Подмосковье 5-10 тепла. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.В начале новой недели погода постепенно начнет улучшаться: на фоне роста атмосферного давления ветер ослабеет, пройдут небольшие кратковременные осадки, днем понемногу станет теплее. Однако ночью ожидаются заморозки: в ночь на понедельник температура упадет до минус 4 - плюс 1, а во вторник ночью будет минус 2 - плюс 3 градуса.



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