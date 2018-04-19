NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
апреля
pda
Поиск
Архив

Синоптики не исключили возвращения сугробов в Подмосковье в выходные
19 апреля 2018 г. | Время публикации 14:50
Рубрики: Погода  
 
Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение о сильном ветре, дожде и снеге в Центральном федеральном округе 21-23 апреля.

В большинстве областей западный и северо-западный ветер усилится в выходные до 15-22 метров в секунду. В Московской области ожидается снег, местами может образоваться временный снежный покров толщиной в 5-15 сантиметров, говорится в сообщении. Ухудшение погоды связано с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России.

В пятницу, 20 апреля, осадков в столичном регионе не ожидается. Ночью в Москве плюс 3-5 градусов, по области до нуля. Днем потеплеет до 12-14 градусов. В субботу к столичному региону подойдет активный циклон. Ночью местами пройдет небольшой дождь, ветер местами усилится до 15 метров в секунду, минимальная температура 6-8 градусов в Москве и 4-9 по области.

Днем пройдут умеренные дожди на фоне северо-западного ветра 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17-22 метров в секунду. В теплой части циклона температура повысится до 15-17 градусов в Москве и до плюс 18 в Подмосковье.

В воскресенье, 22 апреля, ночью сохранятся порывы северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Минимальная температура составит 3-5 градусов в Москве и 0-5 по области. Днем в столице не выше 6-8, в Подмосковье 5-10 тепла. Пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В начале новой недели погода постепенно начнет улучшаться: на фоне роста атмосферного давления ветер ослабеет, пройдут небольшие кратковременные осадки, днем понемногу станет теплее. Однако ночью ожидаются заморозки: в ночь на понедельник температура упадет до минус 4 - плюс 1, а во вторник ночью будет минус 2 - плюс 3 градуса.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.04.2018   19:40
6
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 19 апреля 2018 г. // Последняя новость 18:38
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>