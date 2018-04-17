Муниципальный депутат Зюзино обратился в Роскомнадзор из-за блокировки Telegram

17 апреля 2018 г. В "Шереметьево" опровергли информацию из соцсетей о регистрации пассажиров "по бумажке" из-за блокировки Telegram

Во вторник в соцсетях распространялась информация о том, что под блокировку попала часть IP-адресов партнеров "Шереметьево", из-за чего в терминале F "системы висят", а пассажиров регистрируют, "как в совке, по бумажному списку".