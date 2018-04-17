Муниципальный депутат Зюзино обратился в Роскомнадзор из-за блокировки Telegram

Муниципальный депутат района Зюзино Антон Гришин отправил депутатское обращение главе Роскомнадзора Александру Жарову по поводу ситуации вокруг Telegram. Как сообщается на Telegram-канале OpenMedia
, депутат требует объяснить, имеются ли у ведомства судебные основания для блокировки интернет-ресурсов, не имеющих отношения к самому мессенджеру.
Депутат указывает на то, что блокировка Telegram и других ресурсов ограничивает права граждан, в том числе проживающих в Зюзино, на свободный поиск, создание и распространение информации. Также это может ограничить общение избирателей с самими муниципальными депутатами, которое часто происходит именно при помощи сервиса Telegram.
17 апреля Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа примерно к 16 миллионам IP-адресов
Amazon и Google, которые используются мессенджером Telegram для обхода блокировок. На сбои в работе жаловались пользователи Viber, YouTube, а также онлайн-игр World of Warships Blitz, Fortnite и PlayerUnknown's Battlegrounds. В правозащитной организации "Агора" заявили, что получили сообщения от десятков компаний, пострадавших от блокировки IP-адресов на фоне ситуации с Telegram. "В настоящее время к нам обратилось за консультацией 50-60 компаний, пострадавших от блокировки мессенджера. Многие всерьёз обдумывают обращение в суд", — рассказал представитель организации Дамир Гайнутдинов.
Кроме того, в соцсетях распространялась информация о том, что под блокировку попала часть IP-адресов партнеров "Шереметьево", из-за чего в терминале F "системы висят", а пассажиров регистрируют, "как в совке, по бумажному списку". Позднее эту информацию опровергли
, а в Роскомнадзоре утверждают, что информация о блокировках добросовестных интернет-ресурсов в связи с ограничением доступа к Telegram является недостоверной. Для ее проверки и предотвращения ложных сведений Роскомнадзор создал специальную "горячую линию"
.