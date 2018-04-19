

Бывший московский следователь торговал данными о частных телефонных разговорах Рубрики: Криминал





По данным газеты, после увольнения из органов по собственному желанию 33-летний экс-следователь одного из районных отделов полиции Москвы Олег Василенко искал партнеров по незаконному бизнесу на "Горбушкином дворе" и Митинском радиорынке, где торгуют базами телефонных номеров. Там Василенко познакомился с частным детективом, который пообещал поставлять ему клиентов.



За два года бывший следователь с помощью поддельной печати Мещанского суда оформил около 300 фальшивых судебных решений о детализации чужих телефонных разговоров и предоставлении данных о самих абонентах у основных операторов сотовой связи. По опыту прежней работы Василенко умел правильно оформлять документы и знал, что проверить их подлинность без официальных запросов непросто.



География заказов на детализацию охватывала множество регионов, вплоть до Красноярского края. При стоимости одного заказа от 45 до 100 тысяч рублей Василенко получал 10-15 тысяч, остальная сумма распределялась между посредниками. При обыске у подозреваемого изъяли ноутбук, принтер и печати.



Уголовное дело возбуждено по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, использовании поддельных документов и печатей. После возбуждения уголовного дела Василенко оформил явку с повинной. Так как экс-следователю грозит не больше двух лет лишения свободы, ему не стали избирать меру пресечения до предъявления обвинения. На фоне блокировки мессенджера Telegram, отказавшегося предоставить ФСБ ключи шифрования, в Москве расследуется уголовное дело в отношении бывшего следователя полиции, который после увольнения зарабатывал на торговле данными о частных телефонных разговорах. "Коммерсант" приводит подробности дела, о котором 17 апреля в размытых формулировках сообщило столичное управление Следственного комитета.По данным газеты, после увольнения из органов по собственному желанию 33-летний экс-следователь одного из районных отделов полиции Москвы Олег Василенко искал партнеров по незаконному бизнесу на "Горбушкином дворе" и Митинском радиорынке, где торгуют базами телефонных номеров. Там Василенко познакомился с частным детективом, который пообещал поставлять ему клиентов.За два года бывший следователь с помощью поддельной печати Мещанского суда оформил около 300 фальшивых судебных решений о детализации чужих телефонных разговоров и предоставлении данных о самих абонентах у основных операторов сотовой связи. По опыту прежней работы Василенко умел правильно оформлять документы и знал, что проверить их подлинность без официальных запросов непросто.География заказов на детализацию охватывала множество регионов, вплоть до Красноярского края. При стоимости одного заказа от 45 до 100 тысяч рублей Василенко получал 10-15 тысяч, остальная сумма распределялась между посредниками. При обыске у подозреваемого изъяли ноутбук, принтер и печати.Уголовное дело возбуждено по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны переписки, использовании поддельных документов и печатей. После возбуждения уголовного дела Василенко оформил явку с повинной. Так как экс-следователю грозит не больше двух лет лишения свободы, ему не стали избирать меру пресечения до предъявления обвинения.



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