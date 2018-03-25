Возле свалки "Воловичи" снова задержали активистов, не пускающих машины с "чужим" мусором

Правоохранительные органы снова разгоняют участников стихийной акции протеста возле мусорного полигона "Воловичи" под Коломной. Активисты не пускали на свалку мусоровозы с "неместными" отходами. Восемь человек задержаны, сообщил "Интерфаксу" представитель инициативной группы Вячеслав Егоров.
По его словам, семерых человек задержали утром в четверг, на пешеходном переходе у "Воловичей". Самого Егорова задержали позже днем, когда он ехал к месту
проведения акции. "Остановили машину, на которой я ехал, и попросили проследовать с полицией", - рассказал он Infox.ru. По словам активиста, ему вменяется административная статья 20.2 о нарушении порядка проведения митинга.
Егоров отметил, что активисты три недели не допускали фуры на полигон "Воловичи", однако в четверг на пешеходном переходе появились сотрудники полиции и потребовали освободить проезжую часть. По его словам, на полигон проехала одна фура из Москвы, еще две развернули правоохранительные органы, так как "у них что-то не так с документами", передает РБК.
Портал Activatica.org сообщает, что с утра четверга жители затормозили и развернули несколько мусоровозов с отходами, предположительно, из Домодедово и Ступино.
Ранее Егорова вызывали в полицию и предупредили о проверке на экстремизм его обращения в Facebook к главе Коломенского округа Денису Лебедеву. Обращаясь к главе Коломны, активист писал, что власти не обращают внимания на требования жителей и предрекал массовые акции протеста. По словам Егорова, текст направили на экспертизу, так как, по мнению правоохранителей, в нем "есть возбуждение ненависти либо вражды к группе лиц - чиновникам".
Акции против ввоза "чужого" мусора на полигона "Воловичи" проходят с конца 2017 года. После закрытия "Кучино" и других подмосковных свалок нагрузка на него сильно возросла. По итогам прошлого года там было размещено в пять раз больше отходов, чем допускают проектные мощности. Жители соседних с полигоном поселков жалуются на вонь и опасаются, что летом ситуация ухудшится. Активисты также выступают против расширения свалки.
Протесты непосредственно около полигона жители проводят с конца марта, там неоднократно проходили задержания. 27 марта с активистами встретился глава округа Денис Лебедев и пообещал решить проблему. Однако 28 марта приехал ОМОН и начал задерживать людей. Лебедев пояснил, что протесты переросли в "посиделки".
При этом он пообещал, что расширения полигона не будет: место захоронения отходов разместят в другом месте в Коломенском округе, "где полигон не будет беспокоить жителей". Лебедев также говорил, что ввоз мусора из Москвы ограничат. Рекультвация полигона "Воловичи" запланирована только на 2019 год.
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