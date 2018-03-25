Возле свалки "Воловичи" снова задержали активистов, не пускающих машины с "чужим" мусором

4 апреля 2018 г. Противника свалки "Воловичи" под Коломной проверят на экстремизм из-за открытого обращения к местному мэру

28 февраля активист Вячеслав Егоров опубликовал пост, в котором, обращаясь к главе Коломны, писал, что чиновники не прислушиваются к мнению жителей по поводу свалки, обещал новые массовые протесты, "суды и уголовные дела".