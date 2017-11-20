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Парковка в центре столицы будет бесплатной в течение всех новогодних каникул
19 декабря 2017 г. | Время публикации 11:23 | Последние изменения 12:24
Рубрики: Автотранспорт, Праздники  
 
Moscow-Live.ru
Автомобилисты в Москве получат возможность в новогодние праздники парковаться бесплатно в зонах платной парковки в столице. "Парковочные каникулы" будут действовать повсеместно с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года, написал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

"Парковка в праздники будет бесплатной. С 31 декабря по 8 января включительно можно ставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства города", - написал мэр. При этом 30 декабря парковка будет платной, как и обычно по субботам.

В дни новогодних и рождественских праздников интенсивность движения на дорогах столицы снижается, и бесплатный парковочный режим не осложняет дорожную ситуацию в городе. Вместе с тем каждый год в преддверии праздников автомобилистов просят соблюдать правила стоянки и остановки и оставлять свои машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать неудобства другим участникам дорожного движения.

Напомним, 31 декабря, 1-го и 2 января Тверская улица в центре столицы станет пешеходной: маршрут протяженностью 2,6 километра организуют от Триумфальной до Лубянской площади, включая улицу Охотный Ряд и Театральный проезд. Там пройдет более 150 мероприятий - представления по мотивам всемирно известных спектаклей, балетов и опер, танцевальные шоу, интерактивные игры. Специальную праздничную программу организуют на площадках вдоль Садового кольца.
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