Станцию метро "Ховрино" Замоскворецкой линии планируется открыть 29 декабря

18 декабря 2017 г. Ленинградское шоссе может столкнуться с коллапсом в следующие выходные

23-го и 24 декабря для обкатки станции метро "Ховрино" вновь закроют три конечные станции Замоскворецкой линии. В последние выходные декабря многие отправятся за покупками, и в районе может ожидаться полноценный коллапс.