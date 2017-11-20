Станцию метро "Ховрино" Замоскворецкой линии планируется открыть 29 декабря

Станция метро "Ховрино" откроется для пассажиров 29 декабря 2017 года, сообщил журналистам начальник московского метрополитена Виктор Козловский. Его цитирует ТАСС. "Планируется 29 числа открытие станции. Поедем с пассажирами", - сказал чиновник
Станция "Ховрино" строится в составе северного участка Замоскворецкой линии метро от станции "Речной вокзал". Новая станция должна улучшить транспортное обслуживание жителей северных районов Москвы: в пешей доступности от метро будут проживать более 80% жителей района Ховрино. Это позволит снизить нагрузку в районе действующей станции "Речной вокзал" почти в два с половиной раза и частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы.
Рядом со станцией метро будет построена новая платформа
Октябрьской железной дороги "Ховрино-2" и автостанция для межрегиональных и международных автобусных маршрутов. Предполагается, что на новый ТПУ со станции "Речной вокзал" переместится основная часть маршрутов из Московской области.
Ранее сообщалось, что вопрос запуска станции "Ховрино" напрямую связан с состоянием работ на другой станции этой линии - "Беломорской"
, в основании которой были обнаружены водонасыщенные пески-плывуны, и для строительства станции метро необходимо заменить все основание прилегающего к ней дома. А в минувшие выходные из-за подключения станции метро "Ховрино" были закрыты сразу три конечные станции Замоскворецкой линии - "Войковская", "Водный стадион" и "Речной вокзал", что спровоцировало перебои с транспортом и проблемы для автомобилистов. Эти же станции планируется вновь закрыть 23-го и 24 декабря, и москвичи опасаются, что в последние предпраздничные выходные Ленинградское шоссе рискует встать в пробках
, а подъехать к единственному в округе крупному торговому центру станет очень проблематично.