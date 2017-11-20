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Станцию метро "Ховрино" Замоскворецкой линии планируется открыть 29 декабря
19 декабря 2017 г. | Время публикации 13:53 | Последние изменения 15:28
Рубрики: Метрополитен  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Станция метро "Ховрино" откроется для пассажиров 29 декабря 2017 года, сообщил журналистам начальник московского метрополитена Виктор Козловский. Его цитирует ТАСС. "Планируется 29 числа открытие станции. Поедем с пассажирами", - сказал чиновник

Станция "Ховрино" строится в составе северного участка Замоскворецкой линии метро от станции "Речной вокзал". Новая станция должна улучшить транспортное обслуживание жителей северных районов Москвы: в пешей доступности от метро будут проживать более 80% жителей района Ховрино. Это позволит снизить нагрузку в районе действующей станции "Речной вокзал" почти в два с половиной раза и частично разгрузить Ленинградское шоссе, Фестивальную, Беломорскую и Смольную улицы.

Рядом со станцией метро будет построена новая платформа Октябрьской железной дороги "Ховрино-2" и автостанция для межрегиональных и международных автобусных маршрутов. Предполагается, что на новый ТПУ со станции "Речной вокзал" переместится основная часть маршрутов из Московской области.

Ранее сообщалось, что вопрос запуска станции "Ховрино" напрямую связан с состоянием работ на другой станции этой линии - "Беломорской", в основании которой были обнаружены водонасыщенные пески-плывуны, и для строительства станции метро необходимо заменить все основание прилегающего к ней дома. А в минувшие выходные из-за подключения станции метро "Ховрино" были закрыты сразу три конечные станции Замоскворецкой линии - "Войковская", "Водный стадион" и "Речной вокзал", что спровоцировало перебои с транспортом и проблемы для автомобилистов. Эти же станции планируется вновь закрыть 23-го и 24 декабря, и москвичи опасаются, что в последние предпраздничные выходные Ленинградское шоссе рискует встать в пробках, а подъехать к единственному в округе крупному торговому центру станет очень проблематично.
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