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При пожаре в пансионате для престарелых в Новой Москве пострадали 23 человека
19 декабря 2017 г. | Время публикации 13:09 | Последние изменения 15:47
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
В частном пансионате для престарелых "Теплые беседы" в Новой Москве произошел пожар, в результате которого пострадали 23 человека. Как сообщается на сайте столичного отделения МЧС, из здания в деревне Картмазово были спасены 19 человек, еще 34 человека эвакуированы администрацией здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений. "Всем оказывается медицинская помощь, надеюсь, обойдется без жертв", - написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

"Всех пострадавших при пожаре в частном доме престарелых сейчас размещаем в больницы. После оказания необходимой медицинской помощи они будут направлены в пансионат ветеранов Москвы", - сообщил позднее столичный мэр в аккаунте "ВКонтакте". Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, из-за пожара пострадали 23 человека. Пострадавшие поступают в НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Иноземцева и ГКБ имени братьев Бахрушиных, большинство их находятся в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней тяжести.

Ранее в агентстве "Москва" сообщили, что пожар в частном пансионате в поселении Московский возник в цокольном этаже здания. Из пансионата было эвакуировано около 30 человек, пожар был ликвидирован в 11:32. Часть спасенных при пожаре не могли самостоятельно передвигаться, пожарные выносили их по маршевым лестницам.

"Все 46 проживавших в пансионате, включая пострадавших, будут размещены в московских больницах, поскольку все они страдают хроническими заболеваниями, многие находятся в стрессовом состоянии", - сказал сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения. Проживавшие будут поступать в Центр паллиативной медицинской помощи и госпитали ветеранов войны, а по мере улучшения состояния будут переводиться в учреждения социальной защиты.

Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА "Новости", что причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании. По факту пожара проводится доследственная проверка, точная причина инцидента будет выяснена после пожарно-технической экспертизы.
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