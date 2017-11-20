При пожаре в пансионате для престарелых в Новой Москве пострадали 23 человека

В частном пансионате для престарелых "Теплые беседы" в Новой Москве произошел пожар, в результате которого пострадали 23 человека. Как сообщается на сайте
столичного отделения МЧС, из здания в деревне Картмазово были спасены 19 человек, еще 34 человека эвакуированы администрацией здания до прибытия пожарно-спасательных подразделений. "Всем оказывается медицинская помощь, надеюсь, обойдется без жертв", - написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter
.
"Всех пострадавших при пожаре в частном доме престарелых сейчас размещаем в больницы. После оказания необходимой медицинской помощи они будут направлены в пансионат ветеранов Москвы", - сообщил позднее столичный мэр в аккаунте "ВКонтакте"
. Как сообщил "Интерфаксу"
источник, знакомый с ситуацией, из-за пожара пострадали 23 человека. Пострадавшие поступают в НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Иноземцева и ГКБ имени братьев Бахрушиных, большинство их находятся в удовлетворительном состоянии или в состоянии средней тяжести.
Ранее в агентстве "Москва"
сообщили, что пожар в частном пансионате в поселении Московский возник в цокольном этаже здания. Из пансионата было эвакуировано около 30 человек, пожар был ликвидирован в 11:32. Часть спасенных при пожаре не могли самостоятельно передвигаться, пожарные выносили их по маршевым лестницам.
"Все 46 проживавших в пансионате, включая пострадавших, будут размещены в московских больницах, поскольку все они страдают хроническими заболеваниями, многие находятся в стрессовом состоянии", - сказал сотрудник пресс-службы департамента здравоохранения. Проживавшие будут поступать в Центр паллиативной медицинской помощи и госпитали ветеранов войны, а по мере улучшения состояния будут переводиться в учреждения социальной защиты.
Источник в экстренных службах столицы сообщил РИА "Новости"
, что причиной пожара могла стать неисправность в электрооборудовании. По факту пожара проводится доследственная проверка, точная причина инцидента будет выяснена после пожарно-технической экспертизы.