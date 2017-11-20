"Яблоко": из полигона в Балашихе сделали "козла отпущения", чтобы скрыть последствия от его закрытия по указу Путина

Лидер столичного отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин на своей странице в Facebook
заявил, что информация о вине подмосковного полигона "Кучино" в загрязнении воздуха "очень похожа на вранье". По его мнению, зловоние, на которое в последние дни массово жаловались горожане, могло идти с других полигонов, подвергшихся повышенной нагрузке после поспешного закрытия свалки в Балашихе.
"У нас нет оснований доверять информации чиновников. "Кучино" могло стать козлом отпущения именно потому, что полигон уже закрыт, да еще решением президента, что позволяет выгодно прорекламировать его "мудрость" накануне выборов", - говорится на сайте
"Яблока".
Митрохин также предположил, что выброс вредных веществ в очередной раз мог произойти на скандально известном НПЗ в Капотне. Подтвердить эту информацию, впрочем, невозможно из-за того, что в Москве уже больше трех месяцев не работает
система экомониторинга, на которую поступали данные со стационарных и передвижных станций, фиксирующих выбросы загрязнений в атмосферу города.
Отметим, что заявления о вине полигона "Кучино" в загрязнении воздуха стали массово появляться после 8 декабря, когда столицу окутал запах тухлятины. При этом городские службы и ведомства незаметно для широкой общественности сменили тему, и вместо поисков виновных в конкретном инциденте переключились на ситуацию по городу в целом. Про источник выброса этилмеркаптана, повышенное содержание которого в воздухе 8, 9 и 10 декабря зафиксировали
специалисты Роспотребназора, речи уже практически не ведется.
Так, например, московская прокуратура в результатах своего расследования сегодня объявила, что "самые серьезные нарушения, многократные превышения сероводорода в атмосферном воздухе были выявлены на полигоне твердых бытовых отходов "Кучино", сообщается
на сайте президентского Совета по правам человека. Про меркаптаны в публикации также не говорится ни слова.
На прошлой неделе схожую информацию распространило городское управление МЧС, которое назвало свалку в Балашихе "главной причиной запаха сероводорода" в Москве. По данным министерства, на полигоне к 15 декабря пробурили 36 скважин для сбора биогаза, однако они не были в полном объеме подключены к газосжигательному факелу, что привело к "выбросу свалочного газа в атмосферу, в том числе сероводорода". Имела ли отношение свалка "Кучино" к инциденту 8 декабря, в ведомстве также не уточнили
.
Подмосковные власти в ответ на посыпавшиеся обвинения в адрес полигона "Кучино" уточнили, что при восточном ветре запах оттуда действительно может уходить в сторону столицы, но дальше 4-5 километров воздух рассеивается, а потому примеси человеком ощущаться уже не могут. "И запах точно не может
относиться в сторону Москвы тогда, когда дуют южные и юго-западные ветры", - подчеркнул зампред правительства Московской области Александр Чупраков. В пятницу, 8 декабря, в столице был как раз южный ветер.
Напомним, полигон "Кучино" закрыли после того, как летом в ходе "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались на невыносимые условия проживания по соседству со свалкой. Сперва губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Балашихи Евгений Жирков. Чиновники заявили, что быстро закрыть полигон не получится, так как свозить мусор будет некуда, и назвали срок не раньше 2019 года. Путин потребовал закрыть полигон за месяц. Вскоре после этого жители столицы начали жаловаться
на возросшие масштабы сжигания мусора на территории города.