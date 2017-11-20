"Яблоко": из полигона в Балашихе сделали "козла отпущения", чтобы скрыть последствия от его закрытия по указу Путина

16 декабря 2017 г. Подмосковные власти сомневаются, что мусорный полигон "Кучино" - источник неприятного запаха на севере и в центре Москвы

Подмосковные власти не исключают того, что источником неприятного запаха, отмеченного в столице, является полигон "Кучино". Но они сомневаются, что он мог дойти до севера и центра Москвы.