Сотрудников сгоревшей библиотеки ИНИОН выселят из здания, которое предоставило им правительство РФ Рубрики: Общество

Moscow-Live.ru



Борко на своей странице в



Он отметил, что уже сейчас в цокольных помещениях здания действуют массажный и стоматологический кабинеты, кальянная и магазин лако-красочных материалов, а на днях был объявлен еще один аукцион на аренду помещений. Вероятно, что в течение 2018 года в аренду коммерческим структурам будут сданы все пять этажей здания.



Борко также напомнил, что здание на Кржижановского российские власти предоставили ИНИОН на все время восстановления сгоревшей библиотеки. "Решение тогда было принято при участии Президиума РАН и правительства РФ. Выходит, что цена этого решения дешевле бумаги, на которой он был напечатан, и его пересылки в дирекцию ИНИОН?" - возмутился автор публикации.



Больше того, по словам Юрия Борко, над самим Институтом научной информации по общественным наукам также угроза уничтожения. Идея о его ликвидации обсуждалась во время заседания президиума РАН в минувшую пятницу и получила широкую поддержку от многих академиков. В защиту ИНИОН высказались лишь несколько человек, в том числе научный руководитель института Юрий Пивоваров, которого изначально на встречу звать не хотели. Эту информацию в беседе с телеканалом



Отметим, что коллектив сгоревшей библиотеки ИНИОН столкнулся с проблемами еще минувшим летом, когда ученым приказали освободить здание на Кржижановского из-за аварийного состояния помещений. Требование оказалось полностью неожиданным для ученых, поскольку незадолго до этого был заключен новый договор об аренде этого дома. В пресс-службе ФАНО тогда заявили, что руководству были предложены варианты для переезда, однако сами ученые это отрицали.



Напомним, 30 января 2015 года в библиотеке ИНИОН Коллектив Института научной информации по общественным наукам в ближайшее время выселят из здания на улице Кржижановского, которое ученым предоставили после пожара в библиотеке ИНИОН в 2015 году. По словам академика Юрия Борко, соответствующий приказ Федерального агентства научных организаций (ФАНО) может поступить уже перед новогодними праздниками, когда предпринять какие-либо ответные действия будет практически невозможно.Борко на своей странице в Facebook написал, что решение не продлевать пребывание сотрудников ИНИОН в здании на Кржижановского уже принято: ученым предстоит переселиться в одно из зданий Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) на улице Усиевича неподалеку от станции метро "Сокол". "Решение продиктовано не научными мотивами, а коммерческими интересами", - сообщил академик в посте, который позже стал недоступен.Он отметил, что уже сейчас в цокольных помещениях здания действуют массажный и стоматологический кабинеты, кальянная и магазин лако-красочных материалов, а на днях был объявлен еще один аукцион на аренду помещений. Вероятно, что в течение 2018 года в аренду коммерческим структурам будут сданы все пять этажей здания.Борко также напомнил, что здание на Кржижановского российские власти предоставили ИНИОН на все время восстановления сгоревшей библиотеки. "Решение тогда было принято при участии Президиума РАН и правительства РФ. Выходит, что цена этого решения дешевле бумаги, на которой он был напечатан, и его пересылки в дирекцию ИНИОН?" - возмутился автор публикации.Больше того, по словам Юрия Борко, над самим Институтом научной информации по общественным наукам также угроза уничтожения. Идея о его ликвидации обсуждалась во время заседания президиума РАН в минувшую пятницу и получила широкую поддержку от многих академиков. В защиту ИНИОН высказались лишь несколько человек, в том числе научный руководитель института Юрий Пивоваров, которого изначально на встречу звать не хотели. Эту информацию в беседе с телеканалом "Дождь" подтвердил сам Пивоваров, подчеркнув, что никаких решений пока не принято.Отметим, что коллектив сгоревшей библиотеки ИНИОН столкнулся с проблемами еще минувшим летом, когда ученым приказали освободить здание на Кржижановского из-за аварийного состояния помещений. Требование оказалось полностью неожиданным для ученых, поскольку незадолго до этого был заключен новый договор об аренде этого дома. В пресс-службе ФАНО тогда заявили, что руководству были предложены варианты для переезда, однако сами ученые это отрицали.Напомним, 30 января 2015 года в библиотеке ИНИОН вспыхнул пожар , который уничтожил здание и около 15% книг. Оставшуюся часть фондов удалось спасти, залив книги водой и заморозив. Сейчас ведутся работы по их восстановлению. На руководителя института Юрия Пивоварова впоследствии было заведено уголовное дело о мошенничестве, а после него в институте сменилось три директора. Коллектив института переехал в здание сельхозакадемии на улице Кржижановского, пока на месте сгоревшего здания не будет построена новая библиотека.



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