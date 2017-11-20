Уголовное дело возбудили после падения лифта с людьми в жилом доме на Алтуфьевском шоссе

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту падения лифта в жилом доме на Алтуфьевском шоссе, сообщается на сайте
Главного следственного управления СК по Москве. Инцидент произошел 18 декабря, точный адрес в материале не указан. Между третьим и вторым этажом трос грузового лифта, в котором ехали два человека, оборвался, и кабина упала в шахту.
Один пассажир получил ушиб поясничного отдела позвоночника. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Телеканал РЕН ТВ
, первый сообщивший об инциденте, передает со ссылкой на жителей дома, что в лифте с 19 этажа спускались шесть человек.
"Вывозили бабушку мертвую, в лифте был страшный звук, оборвались провода, чувствовал, что падали вниз", - рассказал собеседник телеканала. Жильцы дома утверждают, что это не первый случай, когда грузовой лифт падает или застревает - последний инцидент произошел около месяца назад. В столичном управлении МЧС информацию о падении лифта первоначально не подтвердили.
За последние три года в Москве произошли две громкие трагедии, связанные с неисправными лифтами. В январе 2015 года коляску с ребенком зажало дверями лифта
в доме на улице Островитянова, девочка скончалась от полученных травм. В результате расследования и суда электромеханик Алексей Гончаренко и старший производитель работ Алексей Титов получили два и 3,5 года
колонии соответственно. Незадолго до гибели ребенка они должны были проверить лифт и оборудование, но не сделали этого. Также выяснилось, что планового ремонта лифта не было, как и контроля над исполнением работ.
В январе 2016 года в лифте жилого комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице провалился пол
, погибла 35-летняя Ирина Володина - дочь теледиктора Евгения Кочергина. Единственным обвиняемым по делу был электромеханик Алексей Белоусов, которого приговорили к 3,5 годам
исправительной колонии общего режима. Следственный комитет также намеревался привлечь к уголовной ответственности руководство механика, но не дошло даже до задержания других фигурантов.