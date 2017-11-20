Уголовное дело возбудили после падения лифта с людьми в жилом доме на Алтуфьевском шоссе

9 ноября 2017 г. Фигуранты дела о гибели младенца в неисправном лифте на юго-западе Москвы получили реальные сроки

Электромеханик Алексей Гончаренко получил два года колонии, а старший производитель работ Алексей Титов - три с половиной. Оба они являются сотрудниками компании "МОС ОТИС".