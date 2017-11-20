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Матвиенко возмутилась "намалеванными" матрешками на Красной площади
19 декабря 2017 г. | Время публикации 16:10 | Последние изменения 17:47
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Евгений Биятов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась "примитивными" матрешками на ярмарке у Красной площади и предложила подумать над более качественным ассортиментом предлагаемых там изделий, сообщает "Интерфакс".

"Я в воскресенье была на катке у ГУМа и мимо проходила этой ярмарки. Там одни матрешки, невозможно. После выставки "Ладья" (выставка-ярмарка народных художественных промыслов России, прошедшая недавно в "Экспоцентре" - прим.ред.) идешь мимо, все намалевано, не ручной работы, примитивно", - сказала Матвиенко на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совфеде.

Спикер добавила, что в России много своих брендов, но "мы постоянно одними матрешками торгуем", и за это "стыдно". Ранее председатель правления ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин пожаловался на трудности взаимодействия с региональными властями при продвижении товаров народных промыслов. "У нас очень большие есть вопросы по совместной работе со столицей", - заявил он, попросив Матвиенко обратить внимание московского мэра на ситуацию.

Матвиенко поручила сенатору от Москвы Зинаиде Драгункиной поспособствовать встрече Сергея Собянина с руководством ассоциации, чтобы к следующей ярмарке ассортимент представленных на ней товаров был расширен. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в свою очередь пояснил "Интерфаксу", что ярмарка у ГУМа является частной, "и департамент готов оказать содействие в наполнении ее качественными товарами, в том числе матрешками".

Ранее блогеры раскритиковали украшение Москвы к Новому году. В одном из самых резких комментариев, разошедшихся по Сети, Москва сравнивается с "подгулявшей несвежей бабенкой, в копеечной бижутерии со стразами, со смазанной помадой и юбкой до трусов". Москвичи недовольны слишком пестрым и "какофоническим" праздничным освещением. А световые арки, которые, по задумке создателей, должны повторять фасады и убранство московских театров, напомнили горожанам беседки египетских курортов.
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