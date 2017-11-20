"Наземное метро" примет первых пассажиров во втором квартале 2019 года

5 декабря 2017 г. До отдаленных районов на "наземном метро" можно будет доехать за 20-30 минут

В следующем году РЖД намерено обеспечить усиленное движение по радиальным направлениям и оттянуть пассажиров от центра. Пассажиропоток на некоторых линиях метро снизился на 15-20% и продолжает снижаться в том числе благодаря МЦК.