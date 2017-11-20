"Наземное метро" примет первых пассажиров во втором квартале 2019 года

Движение поездов по первым двум направлениям Московских центральных диаметров, которое соединит радиальные железнодорожные направления пригородного сообщения столицы, будет запущено во II квартале 2019 года. Об этом сообщается в Instagram
пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
"Андрей Воробьев совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым подписал план-график реализации проекта "Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап". Выбраны два маршрута, которые предполагается открыть во II квартале 2019 года", - говорится в сообщении. В соответствии с утвержденным планом поезда первых двух направлений будут ходить раз в шесть минут.
Ранее сообщалось, что первыми двумя направлениями
МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Направление МЦД Одинцово - Лобня протяженностью 52 километра будет иметь 11 пересадок на железнодорожные станции и станции метрополитена, перевозить около 43 миллионов человек в год. Длина маршрута МЦД-2 Нахабино - Подольск с годовым пассажиропотоком чуть менее 50 миллионов человек составит 80 километров.
Реализация проекта Московских центральных диаметров обойдется городу примерно в 40 миллиардов рублей
. Предполагается, что расходы будут разделены пополам между правительством Москвы и ОАО "Российские железные дороги". Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки, а в следующем году
обеспечить усиленное движение по радиальным направлениям и оттянуть людей от центра города, снизив пассажиропоток на линиях метро.