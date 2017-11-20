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"Наземное метро" примет первых пассажиров во втором квартале 2019 года
19 декабря 2017 г. | Время публикации 08:33 | Последние изменения 09:46
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
Движение поездов по первым двум направлениям Московских центральных диаметров, которое соединит радиальные железнодорожные направления пригородного сообщения столицы, будет запущено во II квартале 2019 года. Об этом сообщается в Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Андрей Воробьев совместно с Максимом Соколовым, Сергеем Собяниным и главой ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым подписал план-график реализации проекта "Развитие диаметральных маршрутов городского железнодорожного сообщения Московского транспортного узла. 1 этап". Выбраны два маршрута, которые предполагается открыть во II квартале 2019 года", - говорится в сообщении. В соответствии с утвержденным планом поезда первых двух направлений будут ходить раз в шесть минут.

Ранее сообщалось, что первыми двумя направлениями МЦД станут Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск. В рамках проекта планируется соединить все девять имеющихся в столице направлений железной дороги, создав 17 сквозных маршрутов. Направление МЦД Одинцово - Лобня протяженностью 52 километра будет иметь 11 пересадок на железнодорожные станции и станции метрополитена, перевозить около 43 миллионов человек в год. Длина маршрута МЦД-2 Нахабино - Подольск с годовым пассажиропотоком чуть менее 50 миллионов человек составит 80 километров.

Реализация проекта Московских центральных диаметров обойдется городу примерно в 40 миллиардов рублей. Предполагается, что расходы будут разделены пополам между правительством Москвы и ОАО "Российские железные дороги". Руководство РЖД намерено увязать Московские центральные диаметры с существующей инфраструктурой и сделать комфортные пересадки, а в следующем году обеспечить усиленное движение по радиальным направлениям и оттянуть людей от центра города, снизив пассажиропоток на линиях метро.
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