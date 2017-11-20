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Иванов объяснил строительство домов возле свалки в Балашихе желанием чиновников "получить на карман"
19 декабря 2017 г. | Время публикации 16:44
Рубрики: Областная инфраструктура, Экология  
 
АГН Москва
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов заявил, что строительство жилых домов возле мусорного полигона "Кучино" в подмосковной Балашихе разрешалось за взятки. Как сообщает РБК, такое мнение Иванов озвучил на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ), комментируя инициативу активистов об увеличении санитарно-защитной зоны вокруг крупных свалок.

"Кто давал разрешения на строительство домов впритык к мусорному полигону "Кучино"? Я не судья, не прокурор, но уверен, что за долю малую девелоперам, за взятку", - сказал Иванов, добавив, что для застройщиков главная цель - "продать и забыть", а для местной власти - "свое получить на карман".

Что касается собственников мусорного полигона, то их, по мнению спецпредставителя президента, наказать уже не получится. "Они упакованы и отъехали куда-то, их не найти", - заявил чиновник.

Напомним, минувшим летом в ходе "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались на невыносимые условия проживания по соседству со свалкой. Они рассказали, что на полигоне ежедневно происходят возгорания с выбросом опасных газов. При этом, несмотря на близость полигона, строительные компании возводят там новые жилые дома.

После жалобы президенту свалку экстренно посетили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Балашихи Евгений Жирков. Чиновники заявили, что быстро закрыть полигон не получится, так как свозить мусор будет некуда, и назвали срок не раньше 2019 года. Путин, впрочем, потребовал закрыть полигон "Кучино" в течение месяца и поручил главе правительства Дмитрию Медведеву взять ситуацию под свой контроль.

Отметим, что вскоре после поспешного закрытия полигона в Балашихе жители московских районов Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Раменки начали жаловаться на удушливый запах от сжигания мусора, который пошел к жилым домам с промзоны "Очаково". В связи с недоступностью "Кучино" некоторые столичные компании в целях экономии начали сжигать отходы на местах.
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