ОП Москвы вслед за мэрией сочла "День свободных выборов" митингом и призвала перенести его на проспект Сахарова

19 декабря 2017 г. Московские власти в считанные часы согласовали митинг Гудкова за честные выборы на проспекте Сахарова 24 декабря

В мэрии сочли, что митинг на проспекте Сахарова "не угрожает жизни и благополучию москвичей", в отличие от районного праздника Ильи Яшина "День свободных выборов", который власти продолжают считать "незаконной политической акцией".