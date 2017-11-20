ОП Москвы вслед за мэрией сочла "День свободных выборов" митингом и призвала перенести его на проспект Сахарова

Общественная палата (ОП) Москвы обсудила ситуацию с запретом акции "День свободных выборов" в Красносельском районе столицы 24 декабря. Большинство участников заседания сошлись во мнении, что Красносельский муниципальный совет депутатов "подменяет понятия "праздник" и "политический митинг", передает "Интерфакс"
. В результате ОП предложила провести "День свободных выборов" на проспекте Сахарова как митинг и по соответствующему законодательству.
Напомним, "День свободных выборов" планировалось провести в сквере Лермонтовской площади, чтобы информировать москвичей о грядущих президентских выборах. В мэрии его сочли несанкционированным массовым мероприятием
, прокуратура вынесла Яшину предостережение
. После того как акцию поддержал оппозиционер Алексей Навальный, телеканал "Россия 24" выпустил мини-фильм, в котором развивалась мысль, что "День свободных выборов" является провокацией и, по сути, незаконным митингом в поддержку Навального.
Расширенное заседание совета Общественной палаты Москвы состоялось по инициативе комиссии по развитию гражданского общества. Члены ОП отметили, что если люди придут на праздник и услышат политические лозунги, то откажутся впоследствии посещать такие мероприятия. По мнению участников, на таком массовом мероприятии также могут быть давки и нарушения закона, которые повлекут задержания людей.
Член ОП, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что лично вел переговоры с мэрией, чтобы содействовать проведению мероприятия, но в более подходящем месте. "Наша комиссия вышла на мэрию Москвы с тем, что граждане могут собираться свободно. Поскольку сквер место маленькое, пять тысяч точно не вместит. Нужно было, чтобы повестка дня осталась, чтобы люди до пяти тысяч остались, и чтобы все осталось в Красносельском округе", - сказал Венедиктов.
По его словам, было предложено перенести митинг на проспект Сахарова. "Оставляя повестку дня и гостей, мы предложили передвинуть внутри округа на 400 метров на проспект Сахарова с другой стороны и в принципе я получил согласие", - сказал Венедиктов. Яшин, также присутствовавший на заседании, сообщил, что муниципальные депутаты Красносельского округа могут рассмотреть перенос акции на проспект Сахарова, если ОП или мэрия официально направят такое предложение и гарантируют содействие.
Заявку на митинг на проспекте Сахарова подал 19 декабря политик Дмитрий Гудков и уже через несколько часов мэрия дала согласие
. Руководитель департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил, что акция Гудкова "не угрожает жизни и благополучию москвичей", в то время как Яшин призывает "своих сторонников принять участие в незаконной политической акции под видом праздника района".
Гудков подчеркивал, что Яшин дал ему карт-бланш на переговоры с мэрией. Он также пообещал, что если Яшин не согласится провести совместный митинг на проспекте Сахарова, заявка будет отозвана. После заседания ОП Яшин сообщил, что совет депутатов продолжает стоять на своем, так как речь идет не только о конкретном мероприятии, но и о правах местного самоуправления в целом.
"Моя позиция: решение нашего совета депутатов о проведении праздника правомочно, так как принято в соответствии с законом и соблюдением процедур. Отказ от него фактически будет означать добровольный отказ нами от своих полномочий в пользу мэрии - это неприемлемо. Речь ведь идет не только о мероприятии 24 декабря: мы отстаиваем права местного самоуправления в целом. Прогнут нас сегодня - завтра это станет повсеместной практикой", - написал он в своем Facebook
и попросил Гудкова отозвать заявку на митинг.