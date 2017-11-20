В ночь на среду столицу ожидает туман Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru В ночь на среду, 20 декабря, столицу ожидает туман, сообщает Гидрометцентр России . В столице будет облачно. Ночью местами небольшие осадки, туман, гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер юго-восточный 2-7 м/с. Днем по области местами небольшие осадки, местами гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.



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