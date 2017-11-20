NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
20
декабря
pda
Поиск
Архив

В ночь на среду столицу ожидает туман
19 декабря 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
В ночь на среду, 20 декабря, столицу ожидает туман, сообщает Гидрометцентр России. В столице будет облачно. Ночью местами небольшие осадки, туман, гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер юго-восточный 2-7 м/с. Днем по области местами небольшие осадки, местами гололедица, температура в Москве от минус одного до плюс одного градуса, по области от минус трех до плюс двух градусов, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
20.12.2017   0:52
0
21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>