Московские власти в считанные часы согласовали митинг Гудкова за честные выборы на проспекте Сахарова 24 декабря

19 декабря 2017 г. Гудков подал в мэрию Москвы заявку на митинг на проспекте Сахарова после запрета "Дня свободных выборов"

Гудков пояснил, что этот вариант с митингом предлагается как "компромисс". Формально сроки для подачи документов прошли, но Гудков напомнил случаи, когда власти согласовывали акции за день до их проведения.