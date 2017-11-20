Московские власти в считанные часы согласовали митинг Гудкова за честные выборы на проспекте Сахарова 24 декабря

Московские власти согласовали митинг
оппозиционного политика Дмитрия Гудкова в защиту избирательных прав граждан 24 декабря на проспекте Сахарова в день подачи заявки. "Мы позволим собраться его сторонникам, поскольку эта акция не угрожает жизни и благополучию москвичей", - сообщил "Интерфаксу"
руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Митинг с заявленной численностью до 5 тысяч человек пройдет с 14:00 до 16:30 на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой. "Решение принято с учетом призыва председателя муниципального совета Красносельского района Ильи Яшина своих сторонников принять участие в незаконной политической акции под видом праздника района", - заявил Черников.
Он добавил, что вопросы безопасности граждан для мэрии Москвы являются приоритетными. "С товарищем Яшиным мы готовы разбираться в суде, отстаивать свои интересы и права. Мы не можем пойти у него на поводу - он приглашает людей в сквер, который вмещает максимум тысячу человек", - сказал Черников. По его словам, такие действия "безответственны и могут привести к серьезным последствиям".
Яшин в свою очередь сообщил, что муниципальные депутаты Красносельского района готовы рассмотреть перенос "Дня свободных выборов"
на проспект Сахарова, если Общественная палата или мэрия Москвы обратятся с таким предложением и "дадут нам гарантии содействия организации праздника". Об этом он сказал на расширенном заседании Совета Общественной палаты Москвы.
"Я понимаю, что ажиотаж вокруг этого праздника значительный, стал выше, чем мы предполагали, людей придет больше 5 тысяч, площадь [Лермонтовского] сквера маленькая, - цитирует "Интерфакс". - Мы проведем заседание совета депутатов, но сейчас я не могу гарантировать, примем мы его [предложение о переносе] или нет", - заявил председатель муниципального совета. Яшин подчеркнул, что муниципальным депутатам важно, чтобы праздник прошел в соответствии с законом о муниципальном самоуправлении "и по инициативе Совета депутатов".
Напомним, речь идет об акции "День свободных выборов", который муниципальные депутаты Красносельского района во главе с Яшиным планировали провести 24 декабря в Лермонтовском сквере. Организаторы собирались установить сцену и пригласить музыкантов, информировать горожан о грядущих в марте президентских выборах, записывать желающих наблюдателями, дарить посвященные честным выборам сувениры.
После того, как акцию поддержал оппозиционер Алексей Навальный, в мэрии заявили, что Яшин готовит, по сути, несанкционированный митинг под видом праздника, что является "провокациями и инсинуациями"
. Прокуратура Москвы по требованию мэрии вынесла Яшину предостережение
. При этом чиновники ссылаются на распоряжение правительства Москвы, касающееся массовых акций городского масштаба и предписывающее согласовывать их за 30 или 45 дней в зависимости от численности участников.
Яшин же подчеркивал, что "День свободных выборов" - районное мероприятие, и его согласование входит в компетенцию муниципальных депутатов. Он назвал действия чиновников "противозаконным давлением" на Совет депутатов Красносельского района и потребовал вынести прокурорское предостережение зампрефекта Центрального округа и руководителю департамента региональной безопасности. Надзорное ведомство, однако, на требование Яшина не отреагировало.
По мнению депутата, позиция властей связана с тем, что на 24 декабря было запланировано собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на новый президентский срок. Яшин сообщил, что подаст в суд
на мэра Москвы Сергея Собянина, так как, по его мнению, градоначальник лично стоит за попытками запретить "День свободных выборов", "пресекая любые независимые мероприятия в день официального выдвижения президента на новый срок".
19 декабря Яшин написал на своей странице в Facebook, что мэрия "намеками" предложила Дмитрию Гудкову подать заявку на митинг 24 декабря, понимая незаконность запрета "Дня свободных выборов". Депутат уточнил, что отказался подписывать заявку на митинг, но и не стал препятствовать Гудкову в его переговорах с властями. Яшин также отмечал, что не видит смысла в "теневых вариантах" и продолжает подготовку к районному мероприятию. Гудков со своей стороны пояснил, что проведение митинга было предложено как компромисс.
"Обсудили [с Яшиным - прим.ред.
] разные варианты, в том числе идею митинга на проспекте Сахарова - как компромисса и способа для москвичей при худшем развитии событий избежать арестов перед Новым годом и при этом достичь цели: потребовать свободных выборов", - писал Гудков. Он заверил, что "никакого спойлерского мероприятия" не будет: "Или митинг - или праздник".