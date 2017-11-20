В столице выпало 15% месячной нормы осадков Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



В Подмосковье больше всего снега выпало в Кашире – 12 миллиметров. Высота сугробов составила 7-10 сантиметров. Всего с начала декабря в столице выпало 113 процентов нормы осадков.



Во вторник температура воздуха в Москве будет держаться в районе ноля градусов. Интенсивность снегопада днем спадет, возможен гололед. К концу рабочей недели прогнозируют небольшое похолодание, а ночью в выходные столбики термометров могут опуститься до минус 10-минус 12 градусов. 8 миллиметров снега выпало в Москве за вечер понедельника и ночь на вторник. Такие цифры зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ. Это составляет 15 процентов месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 56 миллиметров. Об этом сообщает столичное метеобюро В Подмосковье больше всего снега выпало в Кашире – 12 миллиметров. Высота сугробов составила 7-10 сантиметров. Всего с начала декабря в столице выпало 113 процентов нормы осадков.Во вторник температура воздуха в Москве будет держаться в районе ноля градусов. Интенсивность снегопада днем спадет, возможен гололед. К концу рабочей недели прогнозируют небольшое похолодание, а ночью в выходные столбики термометров могут опуститься до минус 10-минус 12 градусов.



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