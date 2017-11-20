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В столице выпало 15% месячной нормы осадков
19 декабря 2017 г. | Время публикации 09:50 | Последние изменения 12:21
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
8 миллиметров снега выпало в Москве за вечер понедельника и ночь на вторник. Такие цифры зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ. Это составляет 15 процентов месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 56 миллиметров. Об этом сообщает столичное метеобюро.

В Подмосковье больше всего снега выпало в Кашире – 12 миллиметров. Высота сугробов составила 7-10 сантиметров. Всего с начала декабря в столице выпало 113 процентов нормы осадков.

Во вторник температура воздуха в Москве будет держаться в районе ноля градусов. Интенсивность снегопада днем спадет, возможен гололед. К концу рабочей недели прогнозируют небольшое похолодание, а ночью в выходные столбики термометров могут опуститься до минус 10-минус 12 градусов.
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Вторник, 19 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:02
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