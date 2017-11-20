Московские следователи ищут основателей секты, проповедующей лечение рассматриванием солнца Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



По ее словам, данная организация была создана в 2013 году. Ее руководители все это время устраивали семинары, в ходе которых "убеждали слушателей отказаться от традиционных форм лечения и приема лекарственных средств, заменяя их произношением надуманных формул, длительным рассматриванием солнца, принятием специальных чаев и чтением специализированной литературы".



В СК также отметили, что в ходе расследования проверят и обстоятельства смерти несовершеннолетней девушки, которая в период с марта 2013-го по январь 2014 года посещала данную секту.



Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что речь идет об организации "Элле-Аят", которая запрещена определением Верховного суда РФ в связи с создаваемой угрозой жизни и здоровью людей. В рамках расследования в офисе организации уже прошли обыски, изъята литература и диски. Следственный комитет занялся поиском организаторов и членов действующего на территории Москвы религиозного объединения, проповедующего отказ от традиционных форм лечения и приема лекарственных средств в пользу процедур, угрожающих здоровью человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя столичного управления СК РФ Юлию Иванову.По ее словам, данная организация была создана в 2013 году. Ее руководители все это время устраивали семинары, в ходе которых "убеждали слушателей отказаться от традиционных форм лечения и приема лекарственных средств, заменяя их произношением надуманных формул, длительным рассматриванием солнца, принятием специальных чаев и чтением специализированной литературы".В СК также отметили, что в ходе расследования проверят и обстоятельства смерти несовершеннолетней девушки, которая в период с марта 2013-го по январь 2014 года посещала данную секту.Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что речь идет об организации "Элле-Аят", которая запрещена определением Верховного суда РФ в связи с создаваемой угрозой жизни и здоровью людей. В рамках расследования в офисе организации уже прошли обыски, изъята литература и диски.



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