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Гудков подал в мэрию Москвы заявку на митинг на проспекте Сахарова после запрета "Дня свободных выборов"
19 декабря 2017 г. | Время публикации 14:49 | Последние изменения 15:25
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков подал в мэрию заявку на митинг в связи с попытками столичных властей запретить акцию "День свободных выборов" в Красносельском районе Москвы. "Собянин не хочет праздника 24 числа и называет его митингом? Ну что ж, пусть тогда согласовывает митинг. Проспект Сахарова со стороны площади Трех вокзалов, все тот же Красносельский район, 24 декабря, 15.00", - пишет Гудков на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что этот вариант предлагается как компромисс. "Если же мэрия не хочет митинга - то пусть перестанет упираться и согласится на праздник. <...> Нам не нужна война, нам нужно соблюдение закона", - отметил политик. Формально сроки для подачи заявки на митинг прошли, но Гудков напомнил, что марш памяти Бориса Немцова мэрия согласовала за день, как и акцию памяти погибших в теракте в Санкт-Петербурге, "и это никого не возмутило".

"Требования просты: любые выборы в России - президента, губернаторов, мэров, депутатов - должны быть честными и конкурентными, а значит все кандидаты должны быть до них допущены. Именно этого мы и потребуем", - сообщил Гудков. Он также подчеркнул, что организаторы не согласятся переносить акции в Марьино, Сокольники и "все прочие тихие закутки": "Или митинг - или праздник".

В отдельном посте он подчеркнул, что "никакого спойлерского мероприятия не будет": по его словам, Яшин согласился на то, чтобы Гудков провел самостоятельные переговоры с мэрией по поводу митинга. Сам Яшин подтвердил это, но уточнил, что подписать заявку на митинг на проспекте Сахарова отказался.

"Мэрия Москвы, очевидно, понимает незаконность действий по запрету нашего праздника. И насколько я могу судить, пытается придумать какие-то варианты, чтобы выйти из кризисной ситуации с наименьшими для себя потерями. В частности, намеками из мэрии Диме Гудкову было предложено подать заявку на митинг 24 декабря", - написал он.

Яшин также сообщил, что принял приглашение в президиум Общественной палаты, где будет обсуждаться ситуация вокруг мероприятия. "Я принял приглашение и готов выслушать позицию исполнительной власти. Но хочу сразу оговориться: не вижу смысла в каких-либо "теневых вариантах". Есть закон - давайте его выполнять", - заявил он. По словам Яшина, подготовка к "Дню свободных выборов" продолжается.

Напомним, 24 декабря муниципальные депутаты Красносельского района Москвы во главе с Ильей Яшиным собирались провести районный праздник "День свободных выборов" в сквере Лермонтовской площади. Яшин пояснял, что акция нацелена на информирование москвичей о президентских выборах в марте 2018 года. Планировалось установить сцену и пригласить музыкантов, рассказывать посетителям об избирательных правах, записывать желающих стать наблюдателями на выборах и дарить сувениры.

Яшин пояснил, что проведение районных праздников находится в компетенции муниципальных депутатов, поэтому не требует согласования с исполнительной властью. Однако депутаты, по его словам, все же уведомили о мероприятии префектуру Центрального округа и полицию. Оппозиционер Алексей Навальный, который намерен побороться за пост президента России, поддержал проведение "Дня свободных выборов".

В мэрии Москвы мероприятие сочли "провокациями и инсинуациями", сделав вывод, что под видом районного праздника планируется митинг. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, сославшись на распоряжение правительства Москвы, заявил, что уведомление о массовом мероприятии нужно подавать за месяц или 45 дней, в зависимости от числа участников. Московская прокуратура по требованию департамента предостерегла Яшина от проведения "Дня свободных выборов" и напомнила об ответственности. Депутат не исключил, что все идет к его административному аресту.

Он отметил, что распоряжение мэрии касается мероприятий городского, а не районного масштаба. Яшин также обратился к прокурору Москвы с требованием вынести предостережения заместителю префекта ЦАО и главе департамента региональной безопасности в связи с "противозаконным давлением" на Совет депутатов Красносельского муниципального округа. По мнению Яшина, позиция властей связана с тем, что на 24 декабря было запланировано официальное выдвижение Владимира Путина в президенты инициативной группой.

Позже Яшин сообщил, что подаст в суд на мэра Москвы Сергея Собянина, так как, по его мнению, градоначальник лично стоит за попытками запретить "День свободных выборов", "пресекая любые независимые мероприятия в день официального выдвижения президента на новый срок". Кроме того, Яшин провел одиночный пикет около главного входа в здание Центральной избирательной комиссии и попросил главу ЦИК Эллу Памфилову напомнить столичному мэру о правах местного самоуправления и недопустимости вмешательства в полномочия мундепов.

Между тем Русская служба ВВС во вторник сообщает, что инициативная группа соберется для выдвижения Путина в президенты не 24-го, а, предположительно, 26 декабря. Об этом изданию сообщили приглашенные на собрание активисты, в том числе артист Михаил Боярский. Официального подтверждения этой информации нет.

В поддержку "Дня свободных выборов" выступили 124 московских депутата. Бывший муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник меж тем рассказал о "юридической заковырке", из-за которой полномочия организовывать праздники у местного самоуправления есть, "но по факту реализовать их не получится, если не дали добро".

"Проблема в том, что Москва это не просто город, а субъект Российской Федерации и все земельные участки, в том числе и сквер, в котором собирались проводить праздник, в распоряжении городской власти (региональной), а не органов местного самоуправления. Поэтому городская власть может отказать в проведении праздника на своей земле, а у местного самоуправления земли в Москве нет", - пояснил Будник на своей странице в Facebook. По его словам, именно из-за этого депутаты Басманного района в свое время не смогли инициировать на местном уровне референдум по платным парковкам.
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