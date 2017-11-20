Гудков подал в мэрию Москвы заявку на митинг на проспекте Сахарова после запрета "Дня свободных выборов"

18 декабря 2017 г. Яшин намерен подать в суд на мэра Москвы за попытки запретить "День свободных выборов"

По словам Яшина, за попытками запретить праздник стоит лично Сергей Собянин, который таким образом пытается выразить лояльность действующей власти. Глава совета также намерен обратить на проблему внимание Центризбиркома.