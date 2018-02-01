Повышенный уровень сероводорода был зафиксирован утром в столице

8 февраля 2018 г. "Альянс зеленых" обратился в Генпрокуратуру и Счетную палату по поводу сокрытия данных о загрязненности воздуха в Москве

Экоактивисты продолжают настаивать на отрывочности нынешних данных о загрязнении воздуха и просят Генпрокуратуру проверить деятельность департамента. А Счетной палате предлагается проверить эффективность расходования средств.