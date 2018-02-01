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Повышенный уровень сероводорода был зафиксирован утром в столице
19 февраля 2018 г. | Время публикации 14:03 | Последние изменения 15:33
Рубрики: Экология  
 
МЧС России
Утром на юго-востоке города в 1,2 раза оказался превышен допустимый уровень концентрации сероводорода. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

По данным "Мосэкомониторинга", уровень содержания оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода и приземного озона был в пределах нормы. Во вторник погода будет способствовать снижению концентрации вредных веществ в воздухе.

Ранее глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский заявил, что причиной неприятных запахов в столице стали работы по рекультивации полигона "Кучино" и неблагоприятные метеорологические условия, однако на состояние здоровья эти запахи не влияют, поскольку норматив по ним должен быть превышен "минимум в 600 раз". По его словам, при использовании в режиме загрузки полигоны редко источают неприятный запах, а процесс рекультивации включает в себя вмешательство в тело полигона, что, в свою очередь, ведет к неприятным запахам и беспокойству со стороны горожан.

Между тем партия "Альянс зеленых" обратилась в Генпрокуратуру и Счетную палату с просьбой проверить деятельность департамента природопользования, из-за которого москвичам уже пять месяцев недоступны полные данные о состоянии атмосферного воздуха. Чуть ранее власти Москвы пообещали возобновить доступ к данным мониторинга в середине февраля, однако пока этого не произошло.

Активисты также раскритиковали формат информационных бюллетеней о загрязнении воздуха, которые сейчас рассылает "Мосэкомониторинг" взамен публикации данных на сайте, заявив, что они не только отрывочны, но и подготовлены совершенно непрофессионально. Вместо подробных данных с 56 станций, которые были доступны на сайте "Мосэкомониторинга" и обновлялись каждый час, информация на сайте департамента появляется три раза в сутки и не дает представления об уровне загрязнения воздуха. Там указаны лишь концентрации 4 веществ "вблизи автотрасс" и 7 "на других территориях", причем в каком районе Москвы они расположены, неизвестно.

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