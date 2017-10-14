Открытие первых пяти станций Большой кольцевой линии метро ожидается в конце февраля - начале марта

8 января 2018 г. Первый участок Большой кольцевой линии метро обещают запустить в ближайшие два месяца

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, участок будущей кольцевой линии от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется запустить в ближайшие два месяца, а всего в этом году в Москве планируется открыть около 25 новых станций метро.