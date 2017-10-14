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Открытие первых пяти станций Большой кольцевой линии метро ожидается в конце февраля - начале марта
19 февраля 2018 г. | Время публикации 11:52 | Последние изменения 13:07
Рубрики: Метрополитен  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Первый участок Большой кольцевой линии метро (БКЛ, прежнее название - Третий пересадочный контур) от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" планируется запустить в ближайшие две недели. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"У нас уже полноценно поезда работают. Нам нужно определенное время, не менее семи дней, для того чтобы обкатать пути, посмотреть, какие еще в процессе эксплуатации будут замечания", - приводит слова заммэра mos.ru. Над запуском первой очереди БКЛ круглосуточно работают около 4 тысяч человек, передает ТАСС.

По словам Хуснуллина, работа идет по графику. Между тем, открыть первый участок линии планировалось еще в прошлом году. Помимо наладки движения идет благоустройство прилегающих к станциям территорий. По всей линии высажено около 300 деревьев.

Напомним, первый участок БКЛ состоит из пяти станций - "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр". Последняя обеспечит переход на станцию "Деловой центр" Калининско-Солнцевской линии и "Выставочную" Филевской линии. С "Петровскго парка" можно будет перейти на станцию "Динамо" Замоскворецкой линии.

На "Хорошевской" будет организован переход на станцию "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии и "Хорошево" Московского центрального кольца (МЦК). "Шелепиха" будет связана переходом с одноименной станцией МЦК.

В метро уже начали расклеивать схемы с добавлением новых пяти станций БКЛ и контура всей линии, сообщает "Российская газета". На карте Большое кольцо обозначено бирюзовым цветом, его номер - 11.

Расклейка новых карт началась с Таганско-Краснопресненской линии. Также на схеме впервые появилась строящаяся Кожуховская линия, отмечено продление Калининско-Солнцевской линии от "Раменок" до "Рассказовки", Сокольнической линии - от "Саларьево" до "Столбово", Люблинско-Дмитровской линии - от "Фонвизинской" до "Селигерской".

По словам Хуснуллина, в этом году планируется сдать 21 или даже 24 станции метро. Он подчеркнул, что единовременно в таком количестве станции в Москве еще не открывались. На следующий год запланирована работа над участком от станции "Косино" до "Нижегородской улицы" на Кожуховской линии и от "Нижегородской" на Большом кольце до "Авиамоторной".
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