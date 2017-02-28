Москва в десятый раз примет участие в акции "Час Земли"

25 марта 2017 г. Улицы Москвы перекроют на час из-за велопробега, посвященного "Часу Земли": карта

В связи с велопробегом, который пройдет в столице в рамках экологической акции "Час Земли", с 20.30 до 21.30 будет ограничено движение транспорта в центре Москвы.