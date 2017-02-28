Москва в десятый раз примет участие в акции "Час Земли"

Москва в десятый раз поучаствует в Международной экологической акции "Час Земли" 24 марта. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, архитектурно-художественную подсветку рекламных конструкций, известных зданий и других городских объектов отключат на час, с 20:30 до 21:30. В этом году главной площадкой проведения акции станет парк "Зарядье".В прошлом году
москвичи поддержали акцию велопробегом и флешмобами, в одном из которых участвовали школы - победители и лауреаты конкурса "Экологический флешмоб - 2017". К акции присоединились 14 столичных парков и около 1700 зданий, включая храм Христа Спасителя, Останкинскую телебашню, стадион "Лужники", Центр международной торговли, дома на Новом Арбате, Тверской улице, вокзалы, гостиницы, объекты культуры и павильоны ВДНХ. Это позволило столице сэкономить до 22,5 мегаватт электроэнергии.
"Час Земли" - ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы, направленная на привлечение внимания жителей планеты к проблеме изменения климата. Суть акции в том, что в одно и то же время на один час люди по всему миру добровольно отключают свет, а на зданиях, являющихся символами тех или иных стран, гаснет внешняя декоративная подсветка.