

Водитель автобуса, въехавшего в переход возле метро "Славянский бульвар", извинился перед родственниками погибших Рубрики: Происшествия

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова



"Я, конечно, очень сожалею о том, что произошло. Я не сплю ночами - это все перед моими глазами. Я прошу прощения. Надо искать, почему это случилось, а не обвинять одного меня", - заявил водитель.



В разговоре с журналистами Тихонов также максимально подробно рассказал о событиях рокового дня. "Я снимаю ручной тормоз. Автобус должен был медленно ехать, но он сразу рванул, у меня резко стали нарастать обороты, я уже выскочил на тротуар. Я давил на тормоз, но это не помогало, педаль словно колом стояла. Я приподнялся, правой рукой держал руль, чтобы сильнее надавить на педаль, и тянул ручной тормоз. Он дошел только до середины и дальше не шел, автобус продолжал двигаться", - вспоминает он.



Водитель подчеркнул, что он предпринимал все действия, чтобы объехать пешеходов. "Другие действия - выключить зажигание или произвести экстренную остановку двигателя - у меня не осталось на это времени, расстояния совсем не было. Это все продолжалось пять-шесть секунд. Я направил автобус в дальнюю стенку пешеходного перехода, чтобы остановить его, но он уже разогнал скорость около 25 км/ч и меня не слушался", - пояснил он.



"Я просто сделал все, что смог. Это техническая неисправность автобуса... То ли это электроника, может масло попало в двигатель, поэтому сзади черный дым шел из выхлопной трубы", - резюмировал он.



Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее заявляла, что следствием "были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса", в связи с чем Тихонов и был задержан. В январе суд избрал водителю меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2017 года.



Тихонову предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).



Авария возле метро "Славянский бульвар" произошла 25 декабря 2017 года. Автобус съехал в подземный переход, сбив несколько человек. В результате ДТП четверо погибли, еще 11 получили травмы.



Перед госпитализацией Виктор Тихонов сообщил, что хотел переставить автобус, уступая место другому автобусу, но, когда снял машину с ручника, остановить ее уже не смог. Он также утверждал, что под педаль закатилась упавшая бутылка воды, а за руль именно этого автобуса он сел впервые. Виктор Тихонов, водитель автобуса, въехавшего в переход возле метро "Славянский бульвар" 25 декабря прошлого года, дал интервью журналистам RT , в котором принес извинения родственникам погибших."Я, конечно, очень сожалею о том, что произошло. Я не сплю ночами - это все перед моими глазами. Я прошу прощения. Надо искать, почему это случилось, а не обвинять одного меня", - заявил водитель.В разговоре с журналистами Тихонов также максимально подробно рассказал о событиях рокового дня. "Я снимаю ручной тормоз. Автобус должен был медленно ехать, но он сразу рванул, у меня резко стали нарастать обороты, я уже выскочил на тротуар. Я давил на тормоз, но это не помогало, педаль словно колом стояла. Я приподнялся, правой рукой держал руль, чтобы сильнее надавить на педаль, и тянул ручной тормоз. Он дошел только до середины и дальше не шел, автобус продолжал двигаться", - вспоминает он.Водитель подчеркнул, что он предпринимал все действия, чтобы объехать пешеходов. "Другие действия - выключить зажигание или произвести экстренную остановку двигателя - у меня не осталось на это времени, расстояния совсем не было. Это все продолжалось пять-шесть секунд. Я направил автобус в дальнюю стенку пешеходного перехода, чтобы остановить его, но он уже разогнал скорость около 25 км/ч и меня не слушался", - пояснил он."Я просто сделал все, что смог. Это техническая неисправность автобуса... То ли это электроника, может масло попало в двигатель, поэтому сзади черный дым шел из выхлопной трубы", - резюмировал он.Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко ранее заявляла, что следствием "были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса", в связи с чем Тихонов и был задержан. В январе суд избрал водителю меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 25 февраля 2017 года.Тихонову предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).Авария возле метро "Славянский бульвар" произошла 25 декабря 2017 года. Автобус съехал в подземный переход, сбив несколько человек. В результате ДТП четверо погибли, еще 11 получили травмы.Перед госпитализацией Виктор Тихонов сообщил, что хотел переставить автобус, уступая место другому автобусу, но, когда снял машину с ручника, остановить ее уже не смог. Он также утверждал, что под педаль закатилась упавшая бутылка воды, а за руль именно этого автобуса он сел впервые.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 30 января 2018 г. Автобус с пассажирами въехал в забор возле станции метро "Сходненская", пострадавших нет

Рейсовый автобус въехал в ограждение на улице Героев Панфиловцев, дом 1 около станции метро "Сходненская". В результате аварии никто не пострадал, причины инцидента также неизвестны.



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 20.02.2018 10:30 5 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00