Строительство стадиона "Динамо" обещают закончить к маю

Завершить работы по строительству футбольного стадиона "Динамо" планируется к концу апреля 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте
информационного центра правительства Москвы.
По его словам, работы на объекте идут "в очень хорошем режиме", на строительстве круглосуточно задействовано 2100 человек. "Настроены к концу апреля закончить строительные работы", - сказал Хуснуллин. Ранее заместитель мэра Москвы отметил, что стадион "Динамо" имени Льва Яшина должен выйти на получение заключения о соответствии (ЗОС) весной 2018 года
и быть готовым к чемпионату мира по футболу. "Наши партнеры по (стадиону) Динамо пообещали весной следующего года, в марте - апреле, заявиться на ЗОС. Я думаю, к чемпионату мира (по футболу) они должны успеть", - сказал чиновник.
До этого старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов сообщил журналистам, ко дню рождения Льва Яшина, 22 октября 2017 года на стадионе планируется провести тестовый матч. 1 февраля NEWSmsk.com
со ссылкой на Перегудова сообщал, что стадион откроют к весне следующего года
. Примечательно, что и тогда о том, что стадион будет сдан именно к весне-2018, заявил заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин
, однако в совете директоров банка его слова назвали "недопониманием"
.
Согласно проекту, "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" объединит под одной крышей два объекта: открытую большую и закрытую малую спортивные арены. Общая вместимость футбольного стадиона составит 26 тысяч 319 посадочных мест. Малая спортивная арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную, при этом смена одной конфигурации на другую осуществляется в считанные часы. Под комплексом предусмотрен паркинг на 733 машиноместа.