Строительство стадиона "Динамо" обещают закончить к маю

16 сентября 2017 г. Открытие стадиона "Динамо" теперь обещают ближе к лету 2018 года

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что стадион "Динамо" может быть открыт к лету 2018 года. В феврале сообщалось, что стадион откроют к весне следующего года.