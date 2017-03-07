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Железнодорожная станция в авангардном стиле появится в столице
19 февраля 2018 г. | Время публикации 09:25
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Москомархитектура согласовала дизайн здания станции Варшавская Павелецкого направления Московской железной дороги. Ее внешний вид вдохновлен работами авангардистов Казимира Малевича, Любови Поповой и Эль Лисицкого. Как сообщается сайт мэра и правительства столицы, конструкция вестибюля железнодорожной станции будет иметь асимметричную форму и состоять из ломаных линий. Фасады станции выкрасят в красный цвет и оформят орнаментом из белых и черных стрелок, символизирующих скорость движения поездов.

Как пояснил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов, авторы архитектурного решения для станции Варшавская стремились повторить идеи художников-авангардистов XX века Любови Поповой, Казимира Малевича, Эль Лисицкого, работы которых отличались ярким цветом, ломаными и асимметричными линиями. По его словам, дизайн платформы станции выполнят в красном и сером цветах, колонны, поддерживающие крышу, будут иметь форму ромбов.

Новую железнодорожную станцию Варшавская планируют построить до конца года. С нее будет организован переход на станцию МЦК Верхние Котлы по принципу сухие ноги. Переход оборудуют архитектурной подсветкой и навесом, который защитит пассажиров от непогоды. Новая станция позволит разгрузить станцию метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии, а также снизить нагрузку на Павелецкий вокзал.

Это не единственная станция общественного транспорта, вдохновленная русским авангардом. Напомним, один из вестибюлей строящейся станции метро "Хорошёвская" украсят композиции на тему работ Казимира Малевича и его последователей Александра Родченко, Любови Поповой, Александры Экстер. А при отделке платформы станции используют фиолетовый гранит, повторяющий цвет Таганско-Краснопресненской линии.

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