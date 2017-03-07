

Железнодорожная станция в авангардном стиле появится в столице Рубрики: Городская инфраструктура

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как пояснил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов, авторы архитектурного решения для станции Варшавская стремились повторить идеи художников-авангардистов XX века Любови Поповой, Казимира Малевича, Эль Лисицкого, работы которых отличались ярким цветом, ломаными и асимметричными линиями. По его словам, дизайн платформы станции выполнят в красном и сером цветах, колонны, поддерживающие крышу, будут иметь форму ромбов.



Новую железнодорожную станцию Варшавская планируют построить до конца года. С нее будет организован переход на станцию МЦК Верхние Котлы по принципу сухие ноги. Переход оборудуют архитектурной подсветкой и навесом, который защитит пассажиров от непогоды. Новая станция позволит разгрузить станцию метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии, а также снизить нагрузку на Павелецкий вокзал.



Это не единственная станция общественного транспорта, вдохновленная русским авангардом. Напомним, один из вестибюлей строящейся станции метро



Москомархитектура согласовала дизайн здания станции Варшавская Павелецкого направления Московской железной дороги. Ее внешний вид вдохновлен работами авангардистов Казимира Малевича, Любови Поповой и Эль Лисицкого. Как сообщается сайт мэра и правительства столицы, конструкция вестибюля железнодорожной станции будет иметь асимметричную форму и состоять из ломаных линий. Фасады станции выкрасят в красный цвет и оформят орнаментом из белых и черных стрелок, символизирующих скорость движения поездов.Как пояснил главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов, авторы архитектурного решения для станции Варшавская стремились повторить идеи художников-авангардистов XX века Любови Поповой, Казимира Малевича, Эль Лисицкого, работы которых отличались ярким цветом, ломаными и асимметричными линиями. По его словам, дизайн платформы станции выполнят в красном и сером цветах, колонны, поддерживающие крышу, будут иметь форму ромбов.Новую железнодорожную станцию Варшавская планируют построить до конца года. С нее будет организован переход на станцию МЦК Верхние Котлы по принципу сухие ноги. Переход оборудуют архитектурной подсветкой и навесом, который защитит пассажиров от непогоды. Новая станция позволит разгрузить станцию метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии, а также снизить нагрузку на Павелецкий вокзал.Это не единственная станция общественного транспорта, вдохновленная русским авангардом. Напомним, один из вестибюлей строящейся станции метро "Хорошёвская" украсят композиции на тему работ Казимира Малевича и его последователей Александра Родченко, Любови Поповой, Александры Экстер. А при отделке платформы станции используют фиолетовый гранит, повторяющий цвет Таганско-Краснопресненской линии.



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