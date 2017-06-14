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Логотип московского фонда реновации разработают создатели клипа с поющей Набиуллиной
19 февраля 2018 г. | Время публикации 15:04 | Последние изменения 15:56
Рубрики: Общество  
 
Global Look Press
Конкурс на создание фирменного стиля Московского фонда реновации жилой застройки выиграло креативное агентство под брендом Red Keds, известное клипом с участием главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, компания-победитель должна разработать визуальную концепцию фирменного стиля бренда "Московский фонд реновации жилой застройки", включающую логотип, примеры размещения элементов брендинга на различных носителях, подготовку брендбука и создание графических макетов наружной рекламы. Стоимость закупки составляет 1,97 миллиона рублей.

Среди работ агентства известность получил клип о новых купюрах номиналом в 200 и 2000 рублей, снятый по заказу Банка России. В съемках видео приняла участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая появляется среди поющих песню "Владивосток 2000" группы "Мумий Тролль". По сюжету клипа, корреспондент рассказывает о "странном эффекте", который новые купюры производят на людей. Журналистка решает проверить эту информацию и протягивает продавщице банкноту номиналом 2000 рублей: дотрагиваясь до купюры, женщина начинает напевать известную песню группы "Мумий Тролль" "Владивосток-2000". К ней присоединяется корреспондент, а следом - все присутствующие в торговом центре. Далее звучит песня Ильи Лагутенко, на экране друг друга сменяют разные лица, в том числе и поющая Набиуллина.

Между тем конкурс на создание фирменного стиля фонда реновации вызвал насмешки в соцсетях. "Вот я за четверть часа накидал, может, возьмут, в виде исключения?" - пишет один из пользователей Facebook: его логотип представляет собой "реновируемый малоэтажный жилой фонд, модернизируемый в высотные кварталы, в обрамлении двух (вздыбленных) бульдозеров и увенчанный надписью "Фонд Реновации".





Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Налоговый кодекс, которые касаются работы Московского фонда содействия реновации и предусматривают, что налог на прибыль у фонда не будет возникать вплоть до завершения программы. Затраты фонда по программе реновации будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль, что даст возможность не включать в налогооблагаемую базу расходы фонда на снос и строительство домов. Фонд реновации также сможет выкупать земельные участки у инвесторов или выменивать их на аналогичные при переселении граждан в границах кварталов их проживания.

Эксперты рынка строительства заявили, что благодаря законопроекту о налоговых льготах созданный мэрией фонд получит конкурентные преимущества - гарантированную загрузку и налоговые льготы, которых нет ни у кого не то что в Москве, но и в отрасли в целом. То, что любые доходы от коммерческой деятельности должны облагаться налогами, власти не сильно интересует. При этом фонд будет вести как раз коммерческую деятельность: часть построенного жилья будет выставляться на продажу.

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