Ребенка госпитализировали вертолетом после катания с насыпи перед проезжавшим поездом

Следователи начали проверку инцидента в районе Рижского вокзала Москвы, где электричка задела ребенка, катавшегося с горки на железнодорожной насыпи. Инцидент произошел днем в воскресенье на перегоне между станциями Москва-Бутырская и Москва-Рижская, сообщается
на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте.
Пятилетний мальчик с разрешения родителей катался с насыпи в непосредственной близости от железнодорожного полотна. В РЖД подчеркнули
, что хождение по насыпи категорически запрещено. В результате ребенок едва не оказался под колесами проходившего поезда Звенигород - Царицыно.
"Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако, к сожалению, из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось", - сообщает пресс-служба РЖД. Железнодорожники вызвали бригаду медиков. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка в больницу. По данным СМИ, мальчик в тяжелом состоянии.
Как пишет "Московский комсомолец"
, дети и раньше катались с этой насыпи под присмотром родителей, но "до этого все проходило благополучно". Пострадавший ребенок скатился дальше обычного по недосмотру родителя, добавляет издание."Вести.Ru"
отмечают, что после инцидента дети продолжали кататься по насыпи в присутствии полицейских и следователей. В понедельник на путях в районе Анненской улицы установили знаки "Ходить по рельсам запрещено" и "Берегись поезда", однако никаких дополнительных ограждений не появилось.