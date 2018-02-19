NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
19
февраля
pda
Поиск
Архив

Ребенка госпитализировали вертолетом после катания с насыпи перед проезжавшим поездом
19 февраля 2018 г. | Время публикации 14:30 | Последние изменения 15:46
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Следователи начали проверку инцидента в районе Рижского вокзала Москвы, где электричка задела ребенка, катавшегося с горки на железнодорожной насыпи. Инцидент произошел днем в воскресенье на перегоне между станциями Москва-Бутырская и Москва-Рижская, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Пятилетний мальчик с разрешения родителей катался с насыпи в непосредственной близости от железнодорожного полотна. В РЖД подчеркнули, что хождение по насыпи категорически запрещено. В результате ребенок едва не оказался под колесами проходившего поезда Звенигород - Царицыно.

"Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако, к сожалению, из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось", - сообщает пресс-служба РЖД. Железнодорожники вызвали бригаду медиков. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка в больницу. По данным СМИ, мальчик в тяжелом состоянии.

Как пишет "Московский комсомолец", дети и раньше катались с этой насыпи под присмотром родителей, но "до этого все проходило благополучно". Пострадавший ребенок скатился дальше обычного по недосмотру родителя, добавляет издание.

"Вести.Ru" отмечают, что после инцидента дети продолжали кататься по насыпи в присутствии полицейских и следователей. В понедельник на путях в районе Анненской улицы установили знаки "Ходить по рельсам запрещено" и "Берегись поезда", однако никаких дополнительных ограждений не появилось.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
19.02.2018   22:18
1
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 19 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:15
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>