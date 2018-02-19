Ребенка госпитализировали вертолетом после катания с насыпи перед проезжавшим поездом Рубрики: Происшествия

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Пятилетний мальчик с разрешения родителей катался с насыпи в непосредственной близости от железнодорожного полотна. В РЖД



"Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако, к сожалению, из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось", - сообщает пресс-служба РЖД. Железнодорожники вызвали бригаду медиков. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка в больницу. По данным СМИ, мальчик в тяжелом состоянии.



Как пишет



отмечают, что после инцидента дети продолжали кататься по насыпи в присутствии полицейских и следователей. В понедельник на путях в районе Анненской улицы установили знаки "Ходить по рельсам запрещено" и "Берегись поезда", однако никаких дополнительных ограждений не появилось. Следователи начали проверку инцидента в районе Рижского вокзала Москвы, где электричка задела ребенка, катавшегося с горки на железнодорожной насыпи. Инцидент произошел днем в воскресенье на перегоне между станциями Москва-Бутырская и Москва-Рижская, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте.Пятилетний мальчик с разрешения родителей катался с насыпи в непосредственной близости от железнодорожного полотна. В РЖД подчеркнули , что хождение по насыпи категорически запрещено. В результате ребенок едва не оказался под колесами проходившего поезда Звенигород - Царицыно."Машинист электропоезда применил экстренное торможение, однако, к сожалению, из-за близкого расстояния наезда избежать не удалось", - сообщает пресс-служба РЖД. Железнодорожники вызвали бригаду медиков. Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал ребенка в больницу. По данным СМИ, мальчик в тяжелом состоянии.Как пишет "Московский комсомолец" , дети и раньше катались с этой насыпи под присмотром родителей, но "до этого все проходило благополучно". Пострадавший ребенок скатился дальше обычного по недосмотру родителя, добавляет издание. "Вести.Ru" отмечают, что после инцидента дети продолжали кататься по насыпи в присутствии полицейских и следователей. В понедельник на путях в районе Анненской улицы установили знаки "Ходить по рельсам запрещено" и "Берегись поезда", однако никаких дополнительных ограждений не появилось.



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