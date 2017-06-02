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Судьбу домов из "несносимого" списка вынесут на общественные слушания
19 февраля 2018 г. | Время публикации 13:09 | Последние изменения 15:29
Рубрики: Недвижимость  
 
Союз московских архитекторов
Представители общественного движения "Архнадзор" и Союза московских архитекторов обсудили с чиновниками правительства Москвы варианты дальнейшего использования 218 домов, которые были исключены из программы сноса по реновации. Власти считают, что, скорее всего, такие дома должны быть выведены из жилого фонда и переоборудованы. Варианты дальнейшего использования зданий будут вынесены на общественные слушания, пишет "Коммерсант".

В Центральном доме архитектора завершилась выставка "Реновация без сноса". Такое название получил список из 218 домов, которые были включены в перечень домов, назначенных к сносу в рамках программы переселения, но затем были выведены из перечня после многочисленных протестов. Эти здания "с архитектурной, градостроительной или мемориальной ценностью" решено было сохранить, расселив их и проведя реконструкцию. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что возвращение жителей в эти дома после реконструкции невозможно, и предложил вывести их из жилого фонда. "Я думаю, там будут делать объекты, которые городу нужны, у нас до сих пор ощущается нехватка мест для занятий с детьми, помещений для общественных организаций",— сказал он.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская пояснила, что в Москве нет маневренного фонда, который бы позволил временно отселить жителей сохраняемых домов, а затем позволить им вернуться обратно. Она также заявила, что сохраняемые дома встроят в будущую квартальную застройку, однако жилыми эти дома уже не будут. В то же время Княжевская отметила, что комитет по архитектуре и градостроительству "готов для диалога", и попросила экспертов и местных жителей вносить предложения по использованию зданий. "Уже идут обращения от жителей с просьбой, например, предусмотреть размещение детской музыкальной школы. Мы будем спрашивать мнение, а потом выносить варианты приспособления домов под современное использование на публичные слушания", - рассказала она.

В свою очередь, профессор кафедры истории архитектуры Московского архитектурного института Алексей Мусатов заявил, что многие дома вообще нельзя было включать в список предназначенных к сносу, а дискуссию по этому поводу "начали с середины". По словам экспертов, до начала проектирования и составления "сносных списков" необходимы четкие критерии отбора, включая технические, конструктивные и архитектурно-художественные характеристики. Однако авторы проекта реновации пошли по пути наращивания высоты зданий и увеличения плотности застройки. Зампред Москомархитектуры Александр Ильин в свою очередь отметил, что коэффициента увеличения плотности застройки не существует, и объем новой застройки до сих пор неизвестен.

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