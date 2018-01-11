В СИЗО "Матросская Тишина" на фоне скандала с VIP-камерами для заключенных сменился начальник

12 января 2018 г. Шумиху вокруг VIP-камер в "Матросской тишине" объяснили "местью правозащитников"

Поставку стройматериалов, новой сантехники и светосберегающих ламп организовал юрист Дионисий Золотов, осужденный за мошенничество. Его адвокат называет ремонт "пилотным проектом" по улучшению условий содержания.