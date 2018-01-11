В СИЗО "Матросская Тишина" на фоне скандала с VIP-камерами для заключенных сменился начальник

Руководитель столичного управления ФСИН Сергей Мороз объявил о назначении подполковника юстиции Сергея Поздеева новым начальником московского СИЗО N1 "Матросская Тишина". Предыдущее руководство изолятора ушло в отставку из-за скандала вокруг VIP-камер для заключенных, о которых рассказали правозащитники и журналисты.
"Мы надеемся, что он (Поздеев - Прим. NEWSru.com
)сможет сформировать рабочий коллектив, потому что там есть определенные проблемы с кадрами. Очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент", - приводит слова Мороза агентство городских новостей "Москва"
).
Он также выразил надежду на то, чтобы "и дальше "Матросская Тишина" шла по пути перспективного развития и становилась одним из ведущих изоляторов нашей страны".
Ранее Поздеев занимал должность заместителя начальника УФСИН по Кировской области и курировал оперативно-режимную работу.
Прежний руководитель изолятора Владимир Клочек был уволен со службы после того, как прокуратура выявила в СИЗО несоответствия нормам условий содержания заключенных.Столичный омбудсмен не нашла VIP-камер в СИЗО "Матросская Тишина"
Тем временем уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила СИЗО "Матросская Тишина" и убедилась в том, что там отсутствуют так называемые VIP-камеры
повышенной комфортности, где содержатся обеспеченные подозреваемые и осужденные. Ранее омбудсмен получила обращение адвоката находящегося под стражей Дионисия Золотова с жалобой на то, что публикации в СМИ оказывают прессинг на него.
"Мы сегодня поехали туда и сами увидели, что то, что в СМИ назвали VIP-камерами, - это камеры, где сделали ремонт, и они находятся в том состоянии, в каком должны находиться в XXI веке. Они с теми же ярусными кроватями, но в камерах нет протечек, отремонтированы стены, поэтому там просто чисто. В туалете - нормальный унитаз, нормальная дверь, которая закрывается и обеспечивает необходимую приватность", - пояснила она (цитата по ТАСС).
"Действительно, в камерах есть холодильники и плазменные телевизоры. Но мы побывали в тех камерах, где нет ремонта, - там тоже холодильники и плазменные телевизоры, но стены обшарпаны и туалетные комнаты тоже нуждаются в ремонте", - добавила омбудсмен.
В декабре журналист газеты "Московский комсомолец" и зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказали, что по соседству с корпусом "Матросской Тишины", где заключенные содержатся в невыносимых антисанитарных условиях, находятся "VIP-камеры"
, включая одну люксовую - с огромным телевизором и забитым деликатесами холодильником.
Руководство "Матросской Тишины" после статьи Меркачевой начало подселять в "элитные" камеры обычных подсудимых
и убирать из них следы роскошной жизни. Пятерым самым активным членам наблюдательной комиссии, включая Меркачеву, запретили посещать
"Матросскую Тишину" и расположенный на той же территории "Кремлевский централ".
По словам журналистки, следователь столичного управления СК РФ обосновал запрет тем, что пятеро членов ОНК проходят свидетелями по делу их коллеги Дениса Нибиуллина, который содержится в "Кремлевском централе" по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
11 января этого года в связи со скандалом должности лишился
замначальника следственного изолятора, еще три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.