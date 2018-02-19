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На трамвайных путях будут укладывать шпалы из переработанного пластика
19 февраля 2018 г. | Время публикации 08:30
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
На трамвайных путях начнут укладывать шпалы из переработанного пластика. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, в отличие от деревянных такие шпалы служат в пять раз дольше — до 50 лет вместо 10. Это экологичная технология, позволяющая сократить использование древесины и дать повторное применение пластику.

На трамвайных путях начнут укладывать шпалы из переработанного пластика. Впервые их протестировали прошлым летом на участке линии на проспекте Мира, пилотный проект был признан удачным. В этом году новые шпалы будут использовать при ремонте путей в Холодильном переулке, 1-м и 4-м Рощинских проездах, а также на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде.

Шпалы из прочного переработанного пластика позволяют не только решить вопрос с переработкой пластикового мусора, но и уберечь деревья от вырубки. Такие шпалы отличаются особой прочностью и износостойкостью, меньше подвержены повреждению. Как рассказал директор "МосгортрансНИИпроекта" Александр Поляков, шпалы с использованием переработанного пластика могут прослужить до 50 лет, в отличие от обычных деревянных шпал, служащих не больше 10 лет.

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