

Крыша стоянки рухнула под тяжестью снега в Балашихе, повредив 20 машин (ВИДЕО) Рубрики: Происшествия

Diman Y / YouTube



Навес частной автостояки обрушился на площади 450 квадратных метров. Среди людей пострадавших нет. "Весь причиненный ущерб будет возмещен, претензий от владельцев машин нет", - отметили в МЧС. Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Балашихи



Судя по фотографии, опубликованной телеканалом



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Между тем на сайте ГУ МЧС по Московской области говорится, что сообщение об обрушении поступило в 17:46, к работам привлекались четыре человека и одна единица техники.



Двадцать автомобилей получили повреждения разной степени в результате обрушения крыши автостоянки под тяжестью снега в подмосковной Балашихе. Инцидент произошел 18 февраля на улице Рождественской, дом 10, сообщает областное управление ГУ МЧС.Навес частной автостояки обрушился на площади 450 квадратных метров. Среди людей пострадавших нет. "Весь причиненный ущерб будет возмещен, претензий от владельцев машин нет", - отметили в МЧС. Ранее в единой дежурно-диспетчерской службе Балашихи "Интерфаксу" сообщали, что снегом засыпало около 40 автомобилей.Судя по фотографии, опубликованной телеканалом "360" , некоторые машины придавило полностью, и восстановлению они не подлежат. Владелица двух автомобилей, которые содержались на стоянке, рассказала, что парковка стоила 5 тысяч рублей в месяц, при этом ангар был ветхим. Поиском пострадавших внутри, по ее словам, "на свой страх и риск" занималась группа активистов.Источник "Комсомольской правды" в областном управлении МЧС сообщил, что работники стоянки разбирают обломки стоянки своими силами. "Нам известно о происшествии, но спасателей по этому адресу никто не вызывал. Видимо, не хотят предавать огласке этот случай", - сказал собеседник издания.Между тем на сайте ГУ МЧС по Московской области говорится, что сообщение об обрушении поступило в 17:46, к работам привлекались четыре человека и одна единица техники. РИАМО передает, что о произошедшем доложено заместителю главы администрации Балашихи Михаилу Объедкову.



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