Городские парковки на три дня станут бесплатными по случаю Дня защитника Отечества

Автомобилисты смогут бесплатно парковаться на городских платных парковках с 23-го по 25 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Об этом сообщили"Интерфаксу"
в столичной администрации.
"Традиционно парковка бесплатная по воскресеньям и праздничным дням. Так как праздничный выходной выпадает на пятницу, то в следующую за ней субботу парковка тоже будет бесплатной", - пояснил собеседник агентства. На плоскостных парковках со шлагбаумом плата будет взиматься по действующим тарифам.
Автомобилистов просят внимательно выбирать места парковки, чтобы избежать штрафов и эвакуации. "Неправильно припаркованные машины помешают пешеходам и другим водителям, создадут помехи для работы специализированной техники. Также в эти дни на улицах города будут проходить праздничные мероприятия. Важно парковать автомобили по правилам, чтобы не провоцировать опасные ситуации", - говорится на сайте mos.ru
.
В мэрии отметили, что следующие парковочные каникулы ожидаются к Международному женскому дню, с 8-го по 11 марта. В этом году пятница, 9 марта, считается праздничным выходным, так как на этот день перенесен выходной с 6 января. В последние недели москвичи массово жаловались на состояние городских парковок после сильных снегопадов. Многочисленные фотографии свидетельствуют, что многие стоянки были завалены снегом, при этом эвакуаторы исправно увозили
автомобили даже за малейшие нарушения правил парковки, в том числе около больниц. Власти отказались вводить для водителей парковочные каникулы
, пока парковки не будут почищены.