В Подмосковье прошли первые акции против скоростной трассы, ради которой будут сносить дома и вырубать леса Рубрики: Областная инфраструктура

Пресс-служба Губернатора Московской области



Четырехполосная магистраль длиной более 16 километров пройдет на удалении 4-8 километров от МКАД, выполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные. Маршрут трассы протянется по северу Подмосковья от столичного микрорайона Северный до автомобильной трассы М-8 Пушкинского района.



По данным издания, дорога будет строиться в зонах первого и второго поясов санитарной охраны питьевого водоснабжения, а также на территории Пироговского и Хлебниковского лесопарков, при этом последний фактически перестанет существовать. Проект затронет поселения Тарасовка, Черкизово, Болтино, Афанасово, Челюскинский, ДПК Сосновый бор, Подрезово, Зимино.



По словам местных жителей, в трассе нет особой нужды, так как Ярославское и Дмитровское шоссе уже соединяются посредством МКАД и ЦКАД. Зато она может пригодиться застройщикам, которые хотят застраивать близлежащие поля. Напомним также, что проект стоимостью около 30 миллиардов рублей



В региональном министерстве транспорта утверждают, что строительство утверждено правительством Московской области и учтено в генпланах нескольких поселений, так что оснований для проведения публичных слушаний нет. Владельцам изъятых участков обещают возместить убытки. Сумму компенсации определит государство.



Отмена проекта приведет к "транспортному коллапсу в северной части Московской области при подъезде к Москве, приостановит социально-экономическое развитие Мытищинского и Пушкинского муниципальных районов", добавили в министерстве. Альтернативный же проект предусматривает снос еще большего числа домов. Ведомство также исключает любое негативное воздействие на источники питьевого водоснабжения.



Между тем опасения по поводу трассы возникли и в Общественной палате (ОП) России, которая уже обратилась в Совет безопасности. Также ОП будет просить президента поручить Генпрокуратуре, Следственному комитету и ФСБ провести проверку законности сделок с земельными участками в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.



В Подмосковье прошли первые акции протеста против строительства платной скоростной трассы Виноградово - Болтино - Тарасовка, призванной соединить Ярославское и Дмитровское шоссе. Как пишет Znak.com , дорога разрежет несколько поселений и приведет к сносу домов "для государственных нужд". Публичные слушания с участием жителей не предусмотрены.Четырехполосная магистраль длиной более 16 километров пройдет на удалении 4-8 километров от МКАД, выполняя роль дублера и сохраняя местные дороги как альтернативные. Маршрут трассы протянется по северу Подмосковья от столичного микрорайона Северный до автомобильной трассы М-8 Пушкинского района.По данным издания, дорога будет строиться в зонах первого и второго поясов санитарной охраны питьевого водоснабжения, а также на территории Пироговского и Хлебниковского лесопарков, при этом последний фактически перестанет существовать. Проект затронет поселения Тарасовка, Черкизово, Болтино, Афанасово, Челюскинский, ДПК Сосновый бор, Подрезово, Зимино.По словам местных жителей, в трассе нет особой нужды, так как Ярославское и Дмитровское шоссе уже соединяются посредством МКАД и ЦКАД. Зато она может пригодиться застройщикам, которые хотят застраивать близлежащие поля. Напомним также, что проект стоимостью около 30 миллиардов рублей чрезвычайно привлекателен для инвестора из-за гибких условий, а все риски берет на себя Московская область.В региональном министерстве транспорта утверждают, что строительство утверждено правительством Московской области и учтено в генпланах нескольких поселений, так что оснований для проведения публичных слушаний нет. Владельцам изъятых участков обещают возместить убытки. Сумму компенсации определит государство.Отмена проекта приведет к "транспортному коллапсу в северной части Московской области при подъезде к Москве, приостановит социально-экономическое развитие Мытищинского и Пушкинского муниципальных районов", добавили в министерстве. Альтернативный же проект предусматривает снос еще большего числа домов. Ведомство также исключает любое негативное воздействие на источники питьевого водоснабжения.Между тем опасения по поводу трассы возникли и в Общественной палате (ОП) России, которая уже обратилась в Совет безопасности. Также ОП будет просить президента поручить Генпрокуратуре, Следственному комитету и ФСБ провести проверку законности сделок с земельными участками в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.



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Четырехполосная хордовая дорога Виноградово - Болтино - Тарасовка должна соединить Ярославское и Дмитровское шоссе. Она пройдет на удалении нескольких километров от МКАД и будет выполнять функции ее дублера. Проект оценивается в 30 миллиардов рублей.

