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Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о новом снегопаде в понедельник
19 февраля 2018 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 11:55
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Водителям авто рекомендовано пользоваться городским транспортом из-за снега в столичном регионе. Как сообщили агентству "Москва" в информационном центре департамента транспорта, в течение дня в столице будет идти снег, на дорогах возможно образование снежных заносов и гололедицы, что может привести к ухудшению видимости и росту числа ДТП. Автомобилистам рекомендуют пользоваться городским транспортом.

"Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в условиях непогоды и делает все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным", - добавили в пресс-службе, отметив, что в настоящее время нарушений в работе транспорта, связанных с ухудшением погоды, не зафиксировано. Службы метрополитена перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий, поезда следуют согласно графикам по всем линиям. Водителей просят быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, не нарушать скоростной режим, не совершать обгонов и необоснованных маневров.

Ранее отмечалось, что высота сугробов в Москве на середину февраля 2018 года вдвое превысила норму на этот зимний месяц и составила 70 сантиметров при норме в 36 сантиметров. Начало рекорда задал снегопад, прошедший 3 февраля.

При этом качество уборки снега в Москве остается одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях, которые переполнены жалобами горожан на плохую работу коммунальщиков. Дошло до того, что жители столицы решили бороться с сугробами самостоятельно, взяв в руки лопаты, а в интернете стал процветать бизнес "откапывателей" автомобилей. Оригинальный способ обратить внимание властей на неубранный снег применила жительница Нагорного района - она изрисовала сугробы именем оппозиционера Алексея Навального.

Мэр Москвы Сергей Собянин еще в начале месяца утверждал, что никакого коллапса из-за снегопада нет и не было, а с его последствиями борются десятки тысяч дворников. Многим москвичам, впрочем, до сих пор не посчастливилось увидеть хотя бы одного. "Мифическая техника и люди по приказу управы чистили парковку и подъезд к местному храму. И так там уработались, что на остальные дворы и дороги сил уже не осталось", - жаловались жители района Котловка.

Впоследствии заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков признал, что в городе есть "проблемные места" (целые округа), где качество уборки снега оставляет желать лучшего, а также сообщил, что в связи с некачественной уборкой снега ряд руководителей отстранены от своих должностей, получили взыскания. "Сейчас идет достаточно жесткая оценка работы руководителей ГБУ "Жилищник", районных управ, префектур", - добавил заместитель мэра.
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