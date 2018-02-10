Сугроб с надписью "Навальный" в Москве вместо уборки засыпали новым снегом

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Как показала практика, вызвать дворников в свой двор фамилией Навального можно примерно за 3-4 часа. Сам оппозиционер назвал курьезную историю "государственным маразмом на службе человека".

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