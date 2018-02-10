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Сугроб с надписью "Навальный" в Москве вместо уборки засыпали новым снегом
19 февраля 2018 г. | Время публикации 15:55 | Последние изменения 16:52
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
 
Moscow-Live.ru
Очередная попытка призвать коммунальщиков к расчистке сугробов в Москве именем Алексея Навального закончилась провалом. Фамилию оппозиционера просто засыпали сверху новым снегом, сообщается в Twitter столичного штаба Навального.

"В Головинском районе наши сторонники пытались призвать коммунальщиков надписью на сугробе. Коммунальщики призвались, но решили, что лучше навалить еще снега на сугроб", - говорится в сообщении. Впрочем, причастность к этому именно дворников не подтверждена.



Уборка снега в Москве стала самой обсуждаемой темой после сильных снегопадов в начале февраля. Власти долго отказывались замечать снежные завалы и признавать работу коммунальных служб неэффективной. Тогда москвичи придумали другой способ - написать на снегу имя Навального. Сначала призыв ходил по соцсетям только в качестве шутки, а когда его все же решили опробовать на практике, снег был убран относительно оперативно - в течение четырех часов.

Сам оппозиционер признал, что от увиденного у него "челюсть отвисла". "Реально через четыре часа пришли дворники "Жилищника" и начали соскребать лед с надписью на нем. Государственный маразм на службе человека. Вау", - прокомментировал Навальный. Позже необычный способ борьбы с сугробами переняли жители других регионов.

В субботу заммэра по ЖХК Петр Бирюков все же признал наличие "проблемных" мест, где "необходимо усилить работу по зачистке дворовых территорий" - Восточный, Северо-Восточный, Северо-Западный округа. По его словам, ряд руководителей в связи с этим лишились должностей и получили взыскания.
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