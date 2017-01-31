Чиновники Подмосковья продолжают арендовывать люксовые иномарки за счет бюджета

В 2012 году общественники выдвинули инициативу по ограничению закупок люксовых авто для чиновников, однако эта идея до сих пор так и не стала законом. В то же время чиновники столичного региона продолжают тратить сотни миллионов рублей на аренду люксовых иномарок. Об этом сообщает юрист фонда Алексея Навального Любовь Соболь в материале портала "Яндекс.Дзен"
.
Юрист напомнила, что в 2012 году Владимир Путин пообещал рассматривать в Госдуме инициативы граждан, собравшие более ста тысяч подписей в интернете. после выборов был создан сайт Российской гражданской инициативы, на котором предполагалось создавать народные петиции и собирать под ними верифицированные подписи граждан. Такие инициативы в последующем должны были стать законами. А первой прошедшей барьер инициативой был законопроект ФБК по ограничению закупки люксовых автомобилей для чиновников.
"Как вы можете легко догадаться, инициатива так и не стала законом. Пчелы против меда? Ну уж нет. Тогда нарушив собственные правила, правительство сделало все, чтобы инициатива даже не попала на рассмотрение в Госдуму", - пишет Соболь, отмечая, что позднее Дмитрий Медведев ограничил покупку автомобилей специальным постановлением, которое, однако касалось не всех органов власти и не относилось к аренде автомобилей.
"Перед Новым годом в очередной раз появилась закупка подобного рода: подмосковные власти заказали аренду 169 автомобилей на полгода за 165,5 миллионов рублей", - отмечает юрист. По ее мнению, полугодовой срок - лишь формальность, установленная для того, чтобы "не светить" на сайте госзакупок крупную сумму. Конкретных марок автомобилей в заказе нет, но по описанию из техзадания следует, что речь идет в том числе о машинах Mercedes-Benz S-класса. "Cамая популярная инициатива граждан так и не стала законом, а чиновники так и продолжают закупать люксовые авто за наш с вами счет", - подводит итоги Соболь.
В начале прошлого года "Авторамблер" нашел множество странных нюансов
в документации, изучив закупки только одного предприятия – ГУП "Автохозяйство финансово-хозяйственного управления мэрии Москвы". Например, на запчасти для машин BMW, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Audi, Toyota и Volvo предприятие выделило 40,9 миллиона рублей. При этом закупочная цена запчастей значительно превышает их рыночную стоимость, а в списке помимо деталей указан и "огромный перечень" брендированных аксессуаров: чехол Toyota для iPad, дорожная сумка за 9 тысяч рублей, наклейка на крышу с флагом Германии, исторические книги и даже нижнее белье с логотипом автоконцерна BMW.
Кроме того, в мае этого года журналисты выяснили, что Москва арендует 950 автомобилей бизнес-класса для перевозки "начальников" с водителем и предоплаченной на год парковкой. Множество таких машин закреплено за управами, префектурами и столичным департаментом городского имущества. Руководство ГБУ "Жилищник" арендует по две машины (эконом- и бизнес-класса) с водителями, а 45 депутатов Мосгордумы используют 59 автомобилей, которые обходятся в 250 миллионов рублей. Аренда машин часто передается дочерним компаниям муниципальных предприятий, а многие машины и водители находятся на балансе города. В итоге, по оценкам СМИ, на транспорт для московских чиновников уходит как минимум полтора миллиарда рублей в год
.
В октябре прошлого года заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что руководители департамента транспорта и начальники подведомственных ему учреждений, которые использовали служебный транспорт для поездок на работу, с начала 2018 года пересядут на такси и автомобили каршеринга
. Однако выполняется ли это распоряжение, пока неизвестно.