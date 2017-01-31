Чиновники Подмосковья продолжают арендовывать люксовые иномарки за счет бюджета

17 октября 2017 г. Глава столичного дептранса пообещал пересадить себя и подчиненных на такси и каршеринг с нового года

Сам Максим Ликсутов и руководители подведомственных учреждений дептранса перестанут использовать служебный транспорт для поездок на работу. Контракты на использование служебных машин продлеваться не будут.