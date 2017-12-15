Свалку "Кучино" в Балашихе накроют многослойным покрытием от запаха

Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе накроют специальным плотным материалом, чтобы снизить его воздействие на окружающую среду, сообщается на сайте
администрации городского округа.
Работы начнутся весной, после того как закончится формирование свалки. "Покрытие исключит попадание свалочного газа в атмосферу, а влаги в виде осадков - в тело полигона", - сообщил глава Балашихи Сергей Юров.
Свалку накроют тремя слоями. Первый будет состоять из глинистого материала, разбухающего при попадании на него воды. Второй слой - геомембрана в два миллиметра, третий - дренажный полимер, по которому с тела полигона будут стекать осадки.
Сверху свалку засыплют 20-сантиметровым слоем плодородного грунта. "Таким образом будет перекрыто все тело полигона, кроме площадок для движения транспорта. Они будут покрыты специальной георешеткой и засыпаны щебнем", - говорится в сообщении.
Кроме того, в марте, когда начнутся основные работы по рекультивации полигона, будет увеличено число скважин для сбора свалочного биогаза, сообщает
подмосковное управление МЧС. Тогда же будет налажена система переработки собранного газа в электроэнергию. Помимо этого, проект рекультивации предусматривает сбор фильтрата и его глубокой очистки, пишет РБК
со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии Московской области.
В ведомстве сообщили, что в декабре проект рекультивации прошел государственную экспертизу. Федеральные средства на выполнение работ еще не поступили, но "проблем нет", заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводит РИА "Новости"
.
Напомним, ранее МЧС назвало полигон "Кучино" основным источником
неприятных запахов, на которые жалуются жители юго-восточных и других районов Москвы и Подмосковья. При этом источник сильного зловония, накрывшего Москву в начале декабря, по-прежнему не назван. То, что запах не мог идти с "Кучино", ранее заявляли эксперты
и подмосковные власти
.
Жалобы на неприятные запахи продолжаются с лета 2017 года, десятки обращений поступают практически каждый день. В МЧС утверждают, что замеры воздуха проводятся круглосуточно, фиксируются лишь разовые превышения концентрации вредных веществ на свалке "Кучино". Минэкологии Подмосковья также отчиталось, что в сентябре оштрафовало 29 предприятий более чем на девять миллионов рублей, передает ТАСС.