Часть земель центра имени Хруничева в районе Филевского парка могут застроить жильем по реновации

15 ноября 2017 г. Главу управы Филевского парка, где растет протест против строительства трассы, вынудили уйти в отставку

По словам местного муниципального депутата, чиновника вынудили уйти по собственному желанию из-за проигрыша "Единой России", жесткой позиции мундепов-демократов и роста протестных настроений в районе.