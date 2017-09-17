Часть земель центра имени Хруничева в районе Филевского парка могут застроить жильем по реновации

Мэрия Москвы может купить часть земель у центра Хруничева для строительства жилья в рамках программы реновации. В этом случае в районе Филевского парка может появиться целый микрорайон, на строительство которого потребуется около 75 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант"
.
Несколько девелоперов сообщили, что в конце декабря на сайте единой электронной торговой площадки "Росэлторг" появилось уведомление о торгах по продаже 110 гектаров земли на Новозаводской улице. Эта земля принадлежит центру имени Хруничева. В центре подтвердили, что в рамках программы финансового оздоровления на торги может быть выставлено более 100 гектаров земли в районе Филевского парка, предназначенных в том числе под жилую застройку.
Один из чиновников московской мэрии утверждает, что подконтрольное городу казенное предприятие "Управление гражданского строительства" может приобрести у центра около 50 гектаров земли под программу расселения из сносимых хрущевок. Часть квартир пойдет под программу реновации, остальные продадут на открытом рынке. Совместное же освоение земель, которое также рассматривается, может быть затруднено из-за сложной финансовой ситуации, в которой оказался центр. А продать все участки ГКНПЦ не сможет, поскольку на некоторых из них расположены уникальные мощности по выпуску узлов и агрегатов для ракеты-носителя "Протон-М".
Между тем мэрия и предприятие пока не могут договориться о стоимости земли. По подсчетам гендиректора "Гео Девелопмент" Максима Лещева, стартовая цена может превышать 25 миллиардов рублей. Другие эксперты полагают, что продавец рассчитывает получить 50 миллиардов рублей. Если же на 50 гектарах земли построить 625 тысяч квадратных метров для целей реновации и еще столько же для продажи на открытом рынке, то за этот объем жилья можно выручить около 143 миллиардов рублей. А затраты на строительство могут достигнуть 75 миллиардов.
Это не первый проект строительства, связанный с территорией вокруг Филевского парка. Москвичи с осени протестуют
против вырубки части парка Фили ради строительства эстакады и превращения Новозаводской улицы в автомагистраль. По задумке властей, трасса должна протянуться от парламентского центра в Мневниках (куда депутаты переезжать не намерены
) до делового центра "Москва-Сити". Несмотря на проблемы с парламентским центром, закупки и проектирование транспортных объектов никто не отменял, отмечают жители.
Новозаводскую улицу планируется расширить до восьми полос. По словам горожан, расширять ее некуда: с одной стороны расположен завод имени Хруничева, с другой - часть Филевского парка и жилые дома. В результате под сокращение пойдет площадь парка и зеленая зона вокруг домов. Строительство грозит вырубкой массива деревьев и уничтожением экосистемы последних остатков реликтовых лесов. Власти к протестам глухи.